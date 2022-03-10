СМИ: экс-канцлер Германии Шредер приехал в Москву для встречи с Путиным по Украине

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер прибыл в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на издание Politico, бывший немецкий лидер в ходе предстоящей встречи намерен обсудить с главой российского государства вопрос по урегулированию ситуации на Украине.

По словам собеседника Politico, «Шредер находится в столице России с целью встретиться с президентом Владимиром Путиным в рамках посреднических усилий, направленных на прекращение боевых действий на Украине».

Напомним, бывшего канцлера ФРГ сейчас активно критикуют из-за того, что он длительное время работает в российских государственных компаниях. В частности, политик является председателем Совета директоров «Роснефти» и главой комитета акционеров Nord Stream AG.

Шредеру за это уже пригрозили исключением из Социал-демократической партии страны и даже уголовным преследованием.

