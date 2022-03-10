Столичный градоначальник Сергей Собянин озвучил план по мерам поддержки москвичей и бизнеса в условиях жёстких антироссийских санкций.

В частности, правительство Москвы создаст «Кадровый центр» для трудоустройства сотрудников закрывшихся иностранных компаний. Его задачей станет сохранение трудовых коллективов пострадавших предприятий. Кроме того, дано поручение подготовить предложения по переквалификации уволенных работников предприятий.

Власти города выделят 500 млн руб. на льготное кредитование проектов по созданию отечественных сетей быстрого питания. Эта мера призвана заполнить нишу, которую освобождают зарубежные сети. И, разумеется, Москва примет самое активное участие в реализации федеральных программ импортозамещения.

На 2022 год будет установлен мораторий на повышение арендных ставок в отношении земельных участков и объектов нежилого фонда. Кроме того, для стабилизации работы бизнеса в условиях неопределенности планируется пострадавшим предприятиям отсрочку до 6 месяцев по уплате арендных платежей за имущество, которое находится в собственности города.

Также будут сокращены сроки получения постоянных и упрощён порядок получения временных пропусков на въезд грузового транспорта – эта мера позволит не допускать перебоев в поставках продукции, сырья и комплектующих.

Кабмин РФ и Банк России разработают программы субсидирования кредитов на рефинансирование прежних обязательств, пополнение оборотных средств и выплату заработной платы. Фонду содействия кредитованию малого бизнеса столицы поручено оказывать максимальное содействие городским предприятиям, желающим принять участие в этих федеральных программах.

«Я назвал только первоочередные шаги. По мере необходимости они будут дополняться новыми мерами по обеспечению устойчивого функционирования экономики и поддержке граждан», – написал Собянин на своём официальном сайте.