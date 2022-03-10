Toyota заявила, что не намерена уходить с российского рынка

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota не собирается покидать Россию. Все дилерские центры Toyota и Lexus работают в штатном режиме.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, производство автомобилей в Санкт-Петербурге приостановлено, однако планов по закрытию завода нет.

«В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостановил свою работу с 4 марта 2022 года. В настоящий момент все официальные дилерские центры Toyota и Lexus работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет», — цитирует агентство пресс-релиз компании.

Сообщается, что на данный момент поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены из-за сбоев логистических цепочек поставок в регионе. «Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — заверили в компании.

В прошлом году официальные дилеры Toyota в России реализовали 97 941 автомобиль, что на 6,9% больше, чем годом ранее. Доля бренда на рынке составила 5,9%. Как отмечается на сайте компании, ведущие позиции Toyota в РФ обеспечили успешные продажи моделей локального производства — Toyota Camry и RAV4. Продажи Toyota RAV4 в 2021 году выросли на 5,5% по сравнению с 2020-м и составили 38 441 автомобиль, что позволило кроссоверу сохранить лидерство в своем сегменте на российском рынке. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado был реализован в количестве 13 102 машин — это больше показателя 2020 года на 16,3%. Также был зафиксирован значительный рост спроса на минивэн Toyota Alphard, продажи которого поднялись почти на 35%.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который не позволит крупным иностранным компаниям спешно покинуть Россию. Если он будет принят, госкорпорации ВЭБ.РФ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) смогут оперативно перехватить управление в таких компаниях, а затем переоформить предприятие в новую организацию и продать на открытых торгах. В случае, если покупателей не найдется, структуру приобретет государство. Инициатива Минэкономразвития стала ответом на массовые заявления зарубежных компаний о приостановке деятельности в РФ.