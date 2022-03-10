Politico: Западный союз против РФ дал первую трещину

В последнее время много говорят, что Вашингтону удалось сплотить вокруг себя так называемый «коллективный Запад» и что он давно не был таким монолитным в отношении к России, как сейчас. Однако и в этом монолите даже невооруженным взглядом сейчас можно разглядеть трещины. Одна из них, пишет Politico – запрет на российские энергоносители, в одностороннем порядке введенный США и, как обычно, примкнувшей к ним Великобританией. Несмотря на «консультации» Вашингтона с европейскими союзниками, на деле означающие привычное для американцев выкручивание рук союзникам с требованием присоединиться к санкциям, Европа, как следует из проекта заключительной декларации саммита Евросоюза в Версале, начинающего работать сегодня, 10 марта, не будет запрещать импорт российских энергоносителей. Планируется постепенный переход на других поставщиков нефти, газа и угля, но никаких конкретных сроков этого перехода не предусмотрено. Каждая европейская страна вправе сама назначать себе дату отказа или сокращения поставок нефти, газа и угля из России и имеет право до этой даты продолжать их покупать.
Страхи перед огромным ущербом для европейской экономики и европейцев, который принесет Старому Свету эмбарго на российские энергоносители, оказались сильнее западной солидарности, о которой сейчас так много и восторженно говорят в Белом доме. Понять Брюссель несложно: Европа на порядок по нефти, а по газу и на все два порядка сильнее Америки зависит от энергоносителей из России. На долю России приходятся 27% потребляемой объединенной Европой нефти, 41% газа и 47% угля.
Отказ от российских энергоносителей возможен и желателен, соглашаются в Евросоюзе, но для этого потребуется время. Справедливые опасения европейцев последствий, к которым может привести эмбарго, укрепил вице-премьер России Александр Новак, живо описавший их (последствия) сразу после объявления Джо Байдена о запрете. Особенно впечатляет прогноз по стоимости барреля нефти (сейчас 114 долларов), которая взлетит выше 300 долларов. Новак, курирующий в правительстве РФ энергетический сектор, также предупредил, что в качестве ответной меры Москва может прекратить поставки газа в Европу, включая и поставки в Германию по первой очереди газопровода «Северный поток». Напомним: из 93 млрд кубометров голубого топлива, который ФРГ сожгла и переработала в 2021 году, 60 миллиардов, т.е. две трети, поступили по газопроводу, проходящему по дну Балтийского моря.
Несмотря на давление Вашингтона и Киева, требующего от Европы перестать покупать энергоносители у России, в Брюсселе, похоже, в этот раз верх взяли благоразумие и осторожность. Канцлер ФРГ Олаф Шольц прямо заявил, что у Европы на данном этапе нет альтернативы российским энергоносителям. Об «огромных последствиях» эмбарго говорит и не менее антироссийски настроенный премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Глава правительства Болгарии Кирилл Петков пригрозил прибегнуть к вето, если на Версальском саммите запретят покупать у России нефть, газ и уголь. Подтвердил свое негативное отношение к нефтегазовым санкциям и Рим, кстати, никогда его и не скрывавший.
Главный экономист Allianz Людовик Субран вместе с помощниками оценил вероятность прекращения поставок в Европу нефти и газа из России после объявления Брюсселем эмбарго или после прекращения поставок в качестве ответной меры Москвы как 40:60.