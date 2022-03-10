Politico: Западный союз против РФ дал первую трещину

В последнее время много говорят, что Вашингтону удалось сплотить вокруг себя так называемый «коллективный Запад» и что он давно не был таким монолитным в отношении к России, как сейчас. Однако и в этом монолите даже невооруженным взглядом сейчас можно разглядеть трещины. Одна из них, пишет Politico – запрет на российские энергоносители, в одностороннем порядке введенный США и, как обычно, примкнувшей к ним Великобританией. Несмотря на «консультации» Вашингтона с европейскими союзниками, на деле означающие привычное для американцев выкручивание рук союзникам с требованием присоединиться к санкциям, Европа, как следует из проекта заключительной декларации саммита Евросоюза в Версале, начинающего работать сегодня, 10 марта, не будет запрещать импорт российских энергоносителей. Планируется постепенный переход на других поставщиков нефти, газа и угля, но никаких конкретных сроков этого перехода не предусмотрено. Каждая европейская страна вправе сама назначать себе дату отказа или сокращения поставок нефти, газа и угля из России и имеет право до этой даты продолжать их покупать.

Страхи перед огромным ущербом для европейской экономики и европейцев, который принесет Старому Свету эмбарго на российские энергоносители, оказались сильнее западной солидарности, о которой сейчас так много и восторженно говорят в Белом доме. Понять Брюссель несложно: Европа на порядок по нефти, а по газу и на все два порядка сильнее Америки зависит от энергоносителей из России. На долю России приходятся 27% потребляемой объединенной Европой нефти, 41% газа и 47% угля.