Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу встретились в Анталье, где сегодня, 10 марта, пройдет дипломатический форум.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции», — написала Захарова в своем Telegram-канале. Уточняется, что встреча проходит в формате «без галстуков».

На 10 марта намечен дипломатический форум в Анталье, в котором примет участие глава российского внешнеполитического ведомства. На полях форума должна состояться встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой при участии Чавушоглу.

Ранее глава МИД Турции сообщил, что провел переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой перед трехсторонней встречей глав МИД Турции, России и Украины в Анталье.

«Перед трехсторонней встречей у нас состоялась двусторонняя встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой», — цитирует Чавушоглу «РИА Новости».

Накануне, 9 марта, глава МИД Украины заявил, что Киев проводит серьезную работу перед встречей. «Мы очень серьезную сейчас проводим работу, чтобы максимально эффективно их провести», — сказал Кулеба. Он добавил, что ожидания от переговоров у него «сдержанные». «Наш интерес — это прекратить огонь, освободить наши территории. И третий пункт — это решение всех гуманитарных вопросов», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства, отметив, что едет на переговоры «с сильной позицией» и намерением «выжимать максимум в интересах Украины».

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «денацификацию» и демилитаризацию» Украины. В Минобороны РФ заявляют, что российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ на действия России западные страны начали вводить против нее жесткие санкции.