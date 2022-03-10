В России наступает золотой век

Президент России Владимир Путин официально задал россиянам вектор для инвестирования, внеся поправки в Налоговый кодекс. Он подписал закон об отмене НДС на покупку физлицами драгоценных металлов в слитках с изъятием их из банковских хранилищ. Ранее налоговая ставка составляла 20%.

Статья по теме: В России на полгода отменили доллары и евро

Стоит отметить, что на фоне текущих мер правительства и ЦБ уход в валюту остается одним из немногих вариантов вложения свободных средств. Ведь если раньше в любой непонятной ситуации россияне бежали скупать валюту, то теперь этой возможности они лишены. Забрать ее со счетов, чтобы надежно спрятать под матрасом — тоже не получится. А вот золото — пожалуйста.

Металл вместо валюты

До 9 сентября в России нельзя будет снять с собственных счетов больше 10 тысяч долларов именно в долларовом эквиваленте. Все, что будет сверх этой суммы отдадут, но рублями по текущему курсу. Кстати, если счет был в евро, деньги вы получите. То есть, счета никто не тронет, денежные средства на них не блокируются. Но в бумажном виде государство предпочитает держать деньги в своих руках.

«Причина очевидна — санкции, включая, прежде всего, замораживание части резервов ЦБ РФ. Также нельзя купить наличную валюту в банке, ее можно только снять со своего валютного счета в пределах вышеуказанной суммы. Цель — концентрация валютных ценностей в руках государства», — пояснил «Эксперту» доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Он отметил, что в данные ограничения неминуемо приведут к возникновению, а точнее — к возвращению, черного рынка, но настоятельно посоветовал гражданам не поддаваться искушению покупать на нем валюту.

«Во-первых, курс будет запредельным. Во-вторых, на этот рынок выйдут мошенники всех мастей, чтобы воспользоваться паникой и неопытностью своих покупателей. В-третьих, в России купля-продажа валюты с рук запрещена, причем давно. Это административное нарушение. Поэтому лучше подождать изменения ситуации к лучшему», — считает Владимир Григорьев.

Брать или не брать?

Однако возникает вопрос, в каком именно виде покупать золото? Должны ли это быть обязательно слитки? Или изделия, которые продаются в ювелирных магазинах, тоже сгодятся для инвестирования?

По словам международного финансового консультанта FCP Financial Management Ltd Исаака Беккера, годится все, кроме украшений: слитки, монеты, металлические счета. Но лучше всего, по мнению эксперта, приобретать драгоценный металл в таком виде, чтобы его можно было хранить дома или в банковском сейфе.

«Ни в коем случае не стоит тратиться на ювелирные изделия, если только это не что-то уникальное. Обычные “поточные” украшения — просто трата денег в настоящий момент. Потом будете продавать как дешевый лом», — добавил эксперт.

При этом инвестиция в золото не гарантирует на 100%, что через некоторое время получится вернуть валютный эквивалент сделанных вложений. «Можно лишь с высокой вероятностью утверждать, что вы сохраните гораздо больше денег по сравнению с тем, если будете просто держать их в рублях “под подушкой” или на депозите в банке», — резюмировал Беккер.

С тем, что другого доступного способа защитить свои сбережения у россиян практически не осталось, согласен и руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев. По его словам, отмена НДС на золотые слитки в России может потенциально увеличить спрос на драгметаллы на внутреннем рынке.

«Ранее от НДС были освобождены монеты из драгметаллов (золота, серебра, платины и палладия), а владение такими активами более трех лет освобождает физлиц от уплаты НДФЛ при их продаже. Спрос на золото в России за счет таких мер может увеличиться в три с лишним раза», — предположил в беседе с корреспондентом «Эксперта» Артем Деев.

Стоит отметить, что в 2021 году на волне восстановления экономики розничный спрос на золото в России, по данным Всемирного совета по золоту (WGC), вырос почти на треть и превысил 46,8 тонн. А ведь запасы этого драгоценного металла далеко не безграничны.

Золото как инструмент для бизнеса

Как отметил управляющий партнер «BMS Group» Алексей Матюхов, возможность покупать золото без НДС пригодилась бы и бизнесу.

«В условиях значительной инфляции, курсовых колебаний и отсутствия возможности сохранения валютной выручки на расчетных счетах, золото является прекрасной альтернативой для сохранения платежеспособности средств, в частности в период между поступлением валютной выручки и наступлением сроков исполнения последующих валютных обязательств перед внешними контрагентами. Однако необходимость для бизнеса начислять и оплачивать НДС является, по сути, заградительной мерой для этого инструмента», — рассказал он «Эксперту».

По мнению Алексея Матюхова, отмена налога для подобных операций была бы прекрасным решением указанной проблемы, при условии, что стоимость золота будет определяться на рыночных условиях, а не диктоваться государством.

Однако такой подход может нести в себе определенные риски, связанные с тем, что усиление санкционного давления продолжится. Так, директор по корпоративным финансам ГК «Финбридж» Александр Уваров в этой связи указал «Эксперту» на то, что в СМИ появилась информация об анонсированных США новых санкциях по запрету на продажу золота. Высока вероятность, что Европа присоединится к этим санкциям. Данные ограничения могут косвенно затронуть и физлиц — резидентов РФ.

«Эти инвестиции могут “застрять”. Продать золото будет возможно только внутри РФ и, возможно, с ограничениями. А в случае санкций, ликвидность золота на внутрироссийском рынке уменьшится, из-за чего оно потеряет часть своей стоимости», — предупредил Уваров. Кроме того, не исключена вероятность некоторого «отката цен», а с ним — и потерь при краткосрочных вложениях.

«При нормализации ситуации вокруг Украины цены на золото действительно могут оказаться под временным давлением, так как из них будет “исключаться” геополитическая премия», — подтвердил «Эксперту» вероятность такого развития событий начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Статья по теме: Цены на золото приблизились к рекордным значениям

Долгие «золотые» деньги

Однако если бизнесу есть чего опасаться, то у физлиц, коль скоро у них нет планов повторить путь Остапа Бендера через границу, вопрос о «застрявших» в золоте средствах вряд ли будет стоять столь же остро. Особенно, если помнить о том, что золото — это тот актив, который покупают далеко не на один день.

«Спрос на золотые монеты и слитки серьезно вырос за последние два года во всем мире — таким способом физические лица и компании пытаются защитить свои накопления, потому что фиатные деньги могут обесцениться, а золото считается защитным активом на все времена», – считает Артем Деев, добавляя, что за последние 20 лет золото подорожало вчетверо, а серебро – в пять раз. По словам аналитика, гарантированно получить дополнительный доход с вложений в драгоценные металлы можно именно инвестируя вдолгую: на 5-10-15 лет и так далее.

При этом не стоит пытаться сэкономить на покупке — приобретать металл как в слитках, так и в монетах лучше в банках, не поддаваясь на соблазнительные предложения «теневых» компаний. Тем более, сейчас цены на драгметаллы растут, как на дрожжах: их стоимость зависит от курса доллара и котировок на мировом рынке.

По словам Василия Карпунина, ориентиром для внутренних цен является котировки на Лондонской бирже (LBMA). В последние пару недель они выросли примерно на 7-8%. В рублях рост, конечно же, был выше, за счет ослабления курса. Так что сейчас одна унция золота (28,35 г) стоит около 2 тысяч долларов (около 240 тысяч рублей).

Понятно, что при таких ценах хочется хоть что-то выиграть при покупке, перехитрить «жадные» банки. Однако пытаясь совершить «выгодную сделку», можно запросто приобрести слиток не из золота, а из сплава. Так что главное в данной ситуации помнить, что поле чудес бывает только в стране дураков.