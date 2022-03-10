В России объединят частные космические компании

Российские частные космические компании договорились о создании своей ассоциации в РФ. Success Rockets взяла на себя затраты по учреждению и регистрации ассоциации, сообщили ТАСС в пресс-службе компании, созданной в июле 2020 года предпринимателем Олегом Мансуровым.

«Мы готовы взять все затраты на учреждение ассоциации и ее регистрации, потому что это нужно делать уже сейчас. И я надеюсь, что в ближайшее время к ассоциации присоединится еще большое количество компаний», — заявил Олег Мансуров.

Учредительное собрание Ассоциации космических компаний РФ состоялось 10 марта в московском Музее космонавтики. Помимо Success Rockets в нем участвовали представители Роскосмоса, компаний «Лоретт», «СР климатическая мониторинговая система», «Космолаб», «Физмехлаб», ООО «ЗД исследования и разработки», АО «Центр технологической компетенции аддитивных технологий».

В пресс-службе Success Rockets отметили, что благодаря созданию ассоциации частный бизнес сможет скоординировать работу по взаимодействию с органами власти, а также сформировать правила и стандарты ведения бизнеса в этой сфере.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее пообещал оказать «беспрецедентную поддержку» частным российским космическим компаниям, предоставить им доступ к новым отечественным разработкам в области космического приборостроения, а также практически бесплатно доставить на орбиту аппараты, созданные частными конструкторскими бюро и стартапами.

Ранее «Эксперт» писал, что Дмитрий Рогозин ввел свои санкции против западных партнеров. Россия отозвала своих специалистов с космодрома Куру во Французской Гвиане. Россия разрывает контракт на поставку в США двигателей РД-181, предназначенных для первой ступени ракеты Antares, и не будет обслуживать поставленные ранее в США двигатели РД-180, используемые в первой ступени ракет Atlas. Эти меры, как считает Рогозин, сделают бессмысленной программу «Вулкан» (создание для реализации лунной программы американской тяжелой ракеты, которую оценивают примерно в 15 млрд долларов только на первом этапе). В дополнение к этому будет прекращено техническое обслуживание 24 ранее поставленных двигателей РД-180, «что может привести к авариям, если США все же решат их использовать».

