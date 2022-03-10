Лавров: Россия сделает все для того, чтобы не зависеть от Запада

В Анталье завершилась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, проходившая при участи глава турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

Как пишет «Интерфакс», встреча продлилась около полутора часов, по ее итогам Сергей Лавров дал пресс-конференцию.

Глава МИД РФ заявил, что Россия не нападала на Украину, а то что происходит сейчас — результат нежелания услышать просьбы и призывы Москвы, звучавшие на протяжении многих лет. Также Лавров заверил, что на другие страны РФ нападать не планирует. Он подчеркнул, что Владимир Путин не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, и отметил, что Россия выступает за любые контакты, если они не нацелены на то, «чтобы подменить или обесценить реальный главный переговорный трек, который на белорусской территории развивается на уровне двух делегаций».

По словам Лаврова, Запад действует опасно, поставляя оружие на Украину. «Мы видим, насколько опасно действуют наши западные коллеги, включая ЕС, который, в нарушение всех своих принципов и ценностей, поощряет поставки смертоносного оружия на Украину, включая тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов, которые на плече могут перемещаться куда угодно, и которые террористы использовали для того, чтобы создавать угрозы для гражданской авиации», — сказал министр.

Глава МИД подчеркнул, что те, кто «накачивают Украину оружием», должны понимать, что несут ответственность за свои действия. Он добавил, что то же касается и стран, которые посылают в Украину наемников.

Сергей Лавров заверил, что будет сделано все для того, чтобы Россия больше не зависела от Запада в областях, которые имеют для страны решающее значение. «Мы выйдем из этого кризиса с оздоровившимся сознанием... без иллюзий, что Запад может быть надежным партнером», — заявил он.

Кроме того, министр назвал неуважением требование к Китаю и другим странам выполнять односторонние санкции против России.

Также Сергей Лавров прокомментировал реакцию Запада на информацию о военных биолабораториях Пентагона на Украине. «То, что представители Вашингтона публично опровергли слухи, как они говорят, о том, что они занимаются какой-то запрещенной деятельностью, это неудивительно», — отметил глава МИД РФ. Также, по его словам, не является неожиданностью, что Евросоюз «тут же в один голос стал говорить, что у ЕС нет никаких данных о том, что американцы военной биологической деятельностью на Украине занимаются». Лавров обратил внимание на то, что США создают свои лаборатории прямо по периметру России и Китая.

Глава МИД также отметил, что ядерную тему поднимают «исключительно западные партнеры», в первую очередь члены НАТО. «Я не хочу в это верить и не верю», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности ядерной войны.