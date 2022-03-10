Управление уходящими из России компаниями передадут ВЭБу и Агентству по страхованию вкладов

Минэкономразвития подготовило законопроект, который не позволит крупным иностранным компаниям в спешном порядке уйти с российского рынка.

Как пишет «Интерфакс», если закон примут, госкорпорация ВЭБ.РФ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) смогут оперативно перехватить управление в таких компаниях. Предприятия будут переоформлять в новые организации и продавать на открытых торгах.

На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что рассматривается возможность процедуры ускоренного банкротства иностранных компаний, уходящих из России. Минэкономразвития предложило оперативно вводить внешнее управление в зарубежные компании, закрывающие свои предприятия на территории РФ. Перехват руководства предлагается разрешить в компаниях, которые более чем на 25% принадлежат иностранным лицам из недружественных стран; балансовая стоимость активов предприятия должна составлять более 1 млрд рублей, а численность сотрудников превышать 100 человек. Внешнее управление в таких компаниях может быть введено, если прежнее руководство фактически прекратило управление организацией, а также если действия менеджмента или собственников компании могут привести к необоснованному прекращению ее деятельности, ликвидации или банкротству.

Сообщается, что внешним управленцем таких компаний будет выступать ВЭБ, а если речь идет о финансовой организации, то АСВ. В течение 3-6 месяцев они должны сформировать реестр требований кредиторов, провести инвентаризацию активов, а также создать на основе «покинутой» структуры новую. Ее акции или доли в уставном капитале будут проданы на торгах, при этом приоритетное право на покупку будет у компаний из такой же сферы. Прежние акционеры и аффилированные с ними лица к торгам допускаться не будут.

В документе прописано, что новый собственник должен сохранить не менее 2/3 рабочих мест и обеспечить продолжение деятельности, которую ведет организация в России, на протяжении как минимум года. В этот период за выполнением обязательств будет следить внешняя администрация, которая сможет расторгнуть договор в случае нарушения указанных условий и объявить новые торги.

Если покупатель на новую компанию не найдется, то ее выкупит государство, указано в проекте.

Ранее «Эксперт» писал, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики РФ в условиях санкций, предусматривающий первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок. Мера позволит предупредить банкротство компаний и сохранить рабочие места.