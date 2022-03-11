Банки запросили в Минпромторге 120 млн заготовок для карт

Российские банки на совещании в Минпромторге заявили о потребности в 115-120 млн платежных карт к концу 2022 года, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источник на карточном рынке. Во встрече приняли участие представители Альфа-Банка, ВТБ, Газпромбанка, МКБ, Банка «ФК Открытие», Россельхознадзора, Сбербанка и Совкомбанка. Информацию подтвердили два собеседника издания, знакомые с результатами совещания.

В Центробанке подтвердили, что совместно с Министерством промышленности и торговли и участниками рынка они работают над увеличением количества пластиковых заготовок и чипов для банковских карт. В МКБ сообщили, что банк располагает достаточным запасом пластика, в том числе для карт «Мир». При этом чипы для карт хранятся на специализированных заводах. Минпромторг не ответил на запрос издания. Банки, участвовавшие во встрече, также не ответили на запросы издания. Эксперты платежного рынка пояснили, что основной проблемой с обеспечением клиентов картами является нехватка чипов, большая часть которых ранее была приобретена за рубежом.

Источник на рынке электроники сообщил изданию, что в России такие чипы сейчас производит только завод «Микрон». Объем рынка банковских карт в России составляет около 20 млн штук в год, и завод может удовлетворить этот спрос, но в последние дни спрос на чипы от предприятия возрос многократно. Компания отказалась от комментариев

