Байден намерен объявить о новых мерах против России

Президент США Джо Байден 11 марта планирует объявить о новых мерах против России в ответ на операцию на Украине, сообщил Белый дом. В администрации заявили, что выступление главы страны ожидается утром (ближе к вечеру по Москве).

"В 10.15 (18.15 по московскому времени) президент объявит о действиях по дальнейшему привлечению России к ответственности", - говорится в расписании Байдена на 11 марта.

Ранее СМИ сообщали, что Байден в пятницу призовет к отказу от "нормальных торговых отношений с Россией", а также призовет повысить пошлины на российский импорт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал его целью "защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", привлечь к ответственности всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирного населения" Донбасса.

