Денежная база в России за неделю выросла почти на 2 трлн рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 4 марта составил 17,23 трлн рублей. Неделей ранее этот показатель был равен 15,27 трлн рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

По данным на 25 февраля денежная база в России равнялась 15 трлн 269,5 млрд рублей, 4 марта показатель резко вырос до 17 трлн 231,6 млрд рублей. Таким образом, недельный прирост составил рекордные 1 трлн 962,1 млрд рублей (12,85%).

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

Ранее «Эсперт» писал, что за весь прошедший год денежная база в РФ выросла на 727,5 млрд рублей. На 1 января 2022 года денежная база в узком определении составила 14,55 трлн рублей.