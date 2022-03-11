Девять украинских военных добровольно сложили оружие

Народная милиция Донецкой Народной Республики выпустила заявление, в котором сообщает, что на сторону республики перешли девять украинских военных, которые добровольно сложили оружие.

«Девять военнослужащих 36-й бригады морской пехоты добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики», - говорится в официальном сообщении Народной милиции.

Всего на сторону Народной милиции ЛНР добровольно перешли 34 украинских военных.

Также в заявлении милиции ДНР говорится, что за сутки были «захвачены один танк, две БМП, один бронеавтомобиль, а также шесть иностранных комплексов NLAW и Javelin».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса».

