В США занервничали

Крайне волатильная неделя в четверг продолжилась падением основных американских рынков. Dow Jones Industrial Average потерял 0,34%, S&P 500 – 0,43%, а Nasdaq Composite – 0,95%. Но на фоне предыдущих движений это выглядело едва ли не штилем: на этой неделе были показаны как самый быстрый рост, так и наибольшее падение за день с 2020 года. Да и начинался четверг куда большим снижением основных индексов.

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На рынки давили данные о рекордной инфляции и сообщения о ситуации вокруг Украины, вторые обостряют восприятие первых. Инфляция в США достигла в феврале 7,9% — максимума с января 1982 года. Эти цифры были примерно в рамках ожиданий аналитиков, но от этого не стали меньше. При этом, они не учитывали последний взлет цен на бензин и дизтопливо в США, способный приблизить инфляцию в марте к отметке 9%. А он был связан с ростом цен на нефть из-за антироссийских санкций.

Американский президент, правда, в четверг заявил, что уже и февральская инфляция – это неизбежные издержки за «калечащие санкции», наложенные на Россию. Не про раздутый же баланс ФРС, околонулевые ставки и нарушения цепочек поставок ему сообщать. Роль геополитических проблем нет смысла преуменьшать, но инфляция уверенно ускоряется уже целый год, причем последние полгода ежемесячно добавляя по несколько десятых процента.

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Но какие-то объяснения все равно нужны, ведь уже и официальные лица в США не сомневаются, что ускорение темпов роста цен не просто не «временное», как они говорили в прошлом году, а вполне долговременное. В четверг министр финансов Джанет Йеллен заявила на CNBC, что американцы увидят еще один год «очень неудобно высокой» инфляции. Это показательно – в конце января ее прогноз был иным: «Если нам удастся справиться с пандемией, я ожидаю, что инфляция снизится и вернется к концу года к нормальному уровню – около 2%». В тот момент она уже была на уровне 7,5%.

Теперь же министр финансов США говорит о неопределенности, связанной с Россией и Украиной. «И я действительно думаю, что это усугубляет инфляцию, - утверждает она. – Я не хочу давать точных прогнозов относительно того, что произойдет во второй половине года. Вероятно, мы увидим еще один год, в котором показатели инфляции за 12 месяцев останутся очень высокими».

Пересматривая прогнозы

Для инвесторов это не лучшие новости. Возможно, кто-то и считал, что в кармане у денежных властей США спрятана волшебная палочка, способная решить проблему, с которой столкнулась ФРС. Но министр финансов об этом инструменте, похоже, ничего не слышала. Борьба с инфляцией на уровне 8-9% — для Америки проблема полувековой давности, которая внезапно из преданий седой старины превратилась в вызов для текущего поколения политиков. Решить ее, не рискуя ввергнуть экономику в рецессию – а именно этим будет пытаться заниматься ФРС – непросто. Особенно, если ставки находятся около нуля.

Подобные эксперименты делались в семидесятых годах в США (ставка ФРС тогда, правда, была гораздо выше). Но итогом была лишь стагфляция, которую и теперь все чаще называют в качестве одного из вероятных сценариев на ближайшие годы. Пока же речь может идти о замедлении роста экономики. Альтернатива – более высокая инфляция. И это все сильнее давит на акции.

Доллар – все еще мировая валюта. Инфляция растет повсеместно. Подорожание сырья, стимулирующее ее, одновременно замедляет и темпы роста экономики в разных странах. Цепочки поставок, нарушенные пандемией, теперь разрываются санкциями и инициативными отказами от взаимодействия с Россией. Борьба с ростом потребительских цен путем ужесточения денежно-кредитной политики дополнительно замедлит рост ВВП. Спад в таком случае способен произойти и на глобальном уровне, погрузив планету, помимо углубляющегося геополитического, еще и в мировой экономический кризис.

«Мы думаем, что в результате кризиса мы понизим наши прогнозы роста, но мы по-прежнему ожидаем, что мир будет находиться на территории положительного роста», — успокаивала рынки на CNBC управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева. Но если и есть еще что-то стабильное в этом мире, то это традиционная невозмутимость, с которой международные финансовые организации пересматривают любые прогнозы.