Эксперт: Мы столкнулись с политической пандемией

По сути мы столкнулись с не менее серьезной угрозой, своеобразной политической пандемией, и перед всеми нами – властями, жителями и деловым сообществом вновь стоит глобальная задача сохранения экономического потенциала и уровня жизни.

Прозвучавшие сегодня в выступлении Мэра предложения дают весомые основания рассчитывать, что предложенная система решений на фоне накопленного ресурса прочности экономики столицы удержит Москву на высоком уровне. При этом Москва по-прежнему намерена сохранить все существующие социальные гарантии жителям и существующие программы развития города.

Обозначенные Собяниным современные ключевые задачи – сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования торговли и сервиса, импортозамещение – являются стратегическими для Москвы на протяжении многих лет. Например, у нас есть богатый опыт локализации производства лекарств и медицинской техники. В этом месяце мы в МТПП будем проводить специальную презентацию уникальных медицинских технологий, разработанных и производимых в промышленном кластере Зеленограда.

Предложенные меры поддержки носят системный и одновременно точечный характер, они направлены на купирование кризисных ситуаций в потенциальных болевых точках как для бизнеса, так и для жителей города. Антикризисный пакет носит комплексный характер: выделяются средства на льготное кредитование как в сферах инноваций и высоких технологий, так и для создания отечественной сети быстрого питания; арендные каникулы сочетаются с мерами оптимизации логистики; московская поддержка увязывается с федеральными мерами и так далее. Все эти решения разработаны на основании оперативно проведенных консультаций с бизнесом, сбора и анализа предложений предпринимателей через ряд информационных ресурсов и площадку МТПП.

Ранее о первоочередных мерах поддержки говорил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, который отметил, что Правительство Москвы в целях импортозамещения в условиях санкций распространит практику заключения офсетных контрактов на все комплексы городского хозяйства.