Эксперт ЦБ высоко оценила меры поддержки правительства Москвы для столичных предприятий

Меры поддержки для предприятий столицы, которые оказывает правительство Москвы, позволят производствам города вернуться в стандартный режим работы. Поддержка импортозамещения – стратегически важная задача, а льготные кредиты для предприятий станут самым востребованным инструментом. Такое мнение выразила эксперт Центрального Банка РФ по финансовой грамотности, профессор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Александра Лещинская.

«В сложившихся реалиях поддержка программы импортозамещения - стратегически важная задача, которую мэрия Москвы активно поддерживает. Стоит отметить, что в первую очередь именно экономические меры поддержки дадут возможность предприятиям МСП вернуться в стандартный режим работы», - считает Лещинская.

Как рассказала эксперт, для повышения привлекательности долгосрочных контрактов на размещение на территории Москвы производств власти столицы планируют предоставлять земельные участки под строительство новых производств почти бесплатно - по ставке всего 1 рубль. Такие меры обеспечат население рабочими местами и будут способствовать развитию максимально широкой номенклатуры продукции для жителей Москвы и смежных областей. Это «говорит о начале большой и важной для государства работы», подчеркнула эксперт.

«Безусловно, одной из самых востребованных мер станет привлечение льготных кредитных ресурсов, потому что в текущей ситуации это очень сложно МСП обходиться только собственными средствами, а кредиты под 20% годовых сейчас видятся непосильным бременем. Именно поэтому возможность льготного кредитования на покупку оборудования и пополнение оборотных средств для предприятий МСП, реализующих программы импортозамещения в ряде ключевых сфер, в том числе сфере информационных технологий – является отличной возможностью не только удержаться на плаву, но и развиваться», - отметила Лещинская. Также хорошим подспорьем пострадавшему бизнесу станет возможность получить полугодовую отсрочку по платежам за аренду городского имущества, добавила она.

Разработанные Москвой меры поддержки соответствуют вызовам новой реальности и могут не только снизить вероятность спада экономической активности, но и способны стать вектором нового развития. Льготное кредитование МСП, предоставление возможностей по перепрофилированию части производственных участков, сохранение рабочих мест будут иметь большое значение для экономики города. Полезный эффект от мер может превзойти ожидания и будет хорошо сочетаться с новыми направлениями государственной экономической политики, в том числе в рамках реализации программы импортозамещения.

Ранее в четверг, 10 марта заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил «Интерфаксу», что власти Москвы работают над замещением выпадающих звеньев в логистике предприятий. В частности, мэрия столицы ускорила процедуры оплаты для поддержки столичных предприятий. На данный момент, бюджет развития Москвы составляет около 35%-38% от общего объема городской казны, добавил он.