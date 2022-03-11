«Фактор пятницы» помешал рублю удержать утренние завоевания

Торги на Московской бирже начались сегодня с уверенного роста курса российской валюты, который в моменте уходил в район 113 руб. за доллар. С утра по рынку проходили большие заявки на продажу валюты — это вышла на торги выручка экспортеров, 80% которой они обязаны продавать.

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Однако в дальнейшем динамика укрепления рубля не получила продолжения. Одной из причин сдержанного спроса на российскую валюту стали новые санкционные угрозы. В частности, трейдеры ждут новостей из США, которые намерены лишить Россию всех торговых преференций. После обеда появились сообщения, что Евросоюз готовится принять 4-й пакет антироссийских санкций.

Усиливаются разговоры о необходимости отказаться от российской нефти и газа. Пока рынок не очень верит в это, что отражается в котировках нефти, которые сегодня стабилизировались чуть выше отметки $110 за баррель. Но в нынешней ситуации логические построения на тему того, что отказ от российского экспорта спровоцирует новый финансово-экономический кризис во всем мире, могут не сработать.

Поэтому многие участники российского валютного рынка предпочли попридержать валюту и даже подкупить ее в канун выходных, невзирая на то, что приобретение долларов или евро облагается дополнительной 12-процентной комиссией.

Интересно посмотреть и на котировки закрытия различных рублевых инструментов. Так, пара доллар-рубль расчетами «сегодня» завершила день на отметке 117,45, расчетами «завтра» — на 115,06, а последняя сделка по фьючерсу на курс доллара расчетами 17 марта прошла по котировке 115,38.

То, что более дальние инструменты котируются дешевле «живой» валюты, говорит о настрое игроков на дальнейшее укрепление рубля.

Сегодня выросли ожидания профессиональных участников рынка ценных бумаг, надеющихся на то, что Банк России возобновит торги на фондовом рынке на следующей неделе. Скорее всего, сначала регулятор разрешит проводить операции с облигациями, а через какое-то время — и с акциями. Не исключено, что это поддержит рубль, поскольку некоторые инвесторы конвертируют свои валютные запасы для покупки подешевевших акций.

Многое в динамике рубля на следующей неделе будет зависеть от политического фона. В частности, оптимизм внушает заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что встреча лидеров России и Украины возможна.