Чтобы обеспечить себя газом Европа будет забирать СПГ у развивающихся экономик

Глобальный рынок сжиженного газа (СПГ) готовится к войне за «голубое топливо». Для избавления от зависимости от российского газа, обеспечивающего от трети до 40% потребления Старым Светом голубого топлива, Брюссель делает ставку на СПГ. Чтобы нагляднее представить масштабы зависимости Европы от российского газа, достаточно сказать, что для его замены потребуется газа, главным образом СПГ, приблизительно столько, сколько потребляет Южная Корея, являющаяся, между прочим, напоминает Bloomberg, третьим по объемам его покупателем в мире.

В разработанном Еврокомиссией плане по постепенному отказу от российских энергоносителей и, в первую очередь, газа, по которому предполагается уже до конца этого года снизить зависимость на две трети, ставка делается на СПГ. Это значит, что спрос на него в этом году значительно превысит предложение даже с учетом всех возможностей его увеличения. Это, в свою очередь, значит, что за дефицитный сжиженный газ начнется острейшая конкуренция между Старым Светом и Азией по примеру того, что произошло осенью, когда в Европе вспыхнул энергетический кризис и пришлось перенаправлять в Европу идущие в Азию и уже оплаченные азиатскими покупателями танкеры с СПГ. Первым последствием всего этого станет астрономический рост цен на газ.

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«Это (конкуренция) окажет огромное давление на спотовые цены на СПГ, потому что Европе придется конкурировать с Азией…- приводит Bloomberg комментарий аналитика Suisse Group AG Саула Кавонича.- Крайне неэффективно направлять корабли (с газом) из Австралии в Европу, но это вполне может произойти, потому что сейчас уже никто не обращает внимание на большинство писаных и неписаных правил торговли на энергетических рынках».

Последствия отказа Европы от российских энергоносителей и переключение ее на СПГ нанесет очень серьезный урон как азиатским экономикам, так и частным компаниям из Азии. Под наиболее сильным давлением окажутся развивающиеся экономики типа Индии и Пакистана, которым будет труднее, чем богатым азиатским и европейским странам, платить астрономические цены на газ. Кроме роста цен всех или почти товаров и услуг и, в первую очередь, топлива и электроэнергии, газовая война между Европой и Азией неизбежно приведет к тому, что затыкать дыры в своих энергетических балансах многим странам, включая и богатых европейцев, придется «грязными» видами ископаемого топлива и, в первую очередь, углем. Это, в свою очередь, сорвет планы по переходу к «чистой» энергетике, которыми Европа буквально бредила еще какие-то полгода назад.

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Спотовые цены на СПГ уже бьют рекорды. Так, в Северной Азии на этой неделе цена за миллион британских термических единиц, по данным S&P Global Platts, достигла почти 85 долларов. Между тем, еще какие-то пару-тройку недель назад эти цены крайне редко превышали 50 долларов. Кстати, рост цен на газ намного сильнее, чем на нефть. Приведенная выше цена (85 долларов) в пересчете на нефть означает 600 долларов за баррель!

Возможности для маневра у покупателей СПГ крайне ограничены, потому что планета вошла в 2022 год с большим дефицитом из-за резкого снижения числа новых проектов и роста спроса, вызванного восстановлением экономик после пандемии.

Особую остроту ситуации добавляет и то обстоятельство, что главные покупатели СПГ на планете (Китай, Япония, Южная Корея), которые находятся как раз в Северной Азии, покупают его через долгосрочные контракты.

Рост спроса Европы на СПГ приведет к росту глобального спроса в 2022 году почти на 10%, но производители обладают очень ограниченными способностями по наращиванию производства СПГ в течение короткого промежутка времени. К тому же, две трети предложения СПГ (65%) в масштабах планеты уже оплачено по долгосрочным контрактам, что конечно же, резко ограничивает возможности Европы. Брюсселю не остается ничего иного, как попытаться «перехватывать» танкеры у Азии.

В конце прошлого года и начале этого европейским покупателям кое-как удавалось уговаривать азиатских коллег уступить им часть кораблей с газом. Однако по мере приближения сроков заполнения собственных хранилищ при подготовке к предстоящей зиме китайские и японские трейдеры будут становиться все менее уступчивыми.

Все последствия радикальных перемен на глобальном рынке СПГ, связанные с отказом Европы от российского газа, на данном этапе предусмотреть трудно, но уже сейчас в Японии, втором по объемам покупателе СПГ в мире, подсчитали, что для восстановления хрупкой японской экономики из-за роста цен на СПГ потребуется приблизительно на 80 млрд долларов больше, чем предполагалось еще в начале текущего года.

Конечно, Еврокомиссия попытается договориться с Китаем, Японией, Южной Кореей и Индией о переделе рынка СПГ, но надежды на успешный исход переговоров не очень большие. Труднее всего в новых реалиях придется развивающемуся миру. Больше всего, по мнению аналитиков, пострадают страны Южной Азии: Индия, Пакистан и Бангладеш, которым трудно покупать СПГ уже по нынешним ценам, не говоря уже о тех, какими они станут в недалеком будущем.

Особенно уязвима в этом отношении, считают в Независимом агентстве мониторинга химической промышленности ICIS, Индия. Рост цен на СПГ вполне может привести к политической нестабильности не только в Индии, но и в Пакистане с Бангладеш, а также других бедных азиатских странах.