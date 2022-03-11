Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram в России

Генеральная прокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram на территории нашей страны.

«В соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" надзорным ведомством Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории России», — говорится в сообщении прокуратуры, выдержки из которого публикует РИА Новости.

В свою очередь, СКР возбудил уголовное дело по двум статьям из-за политики компании, которая разрешила призывы к насилию против российских ВС. В СКР квалифицировали такие действия Meta как публичные призывы к экстремизму и содействию терроризму.

Напомним, ранее в западных СМИ появилась информация, что корпорация Meta планирует разрешить пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян и наших военных в контексте ситуации на Украине, а также к смерти Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По информации СМИ, временное разрешение на призывы к насилию относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам контента.

Позже пресс-секретарь компании Энди Стоун признал, что Meta действительно сняла запрет на призывы к насилию против наших военных, но не гражданских лиц.

