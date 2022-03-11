Генпрокуратура проверит соблюдение законов компаниями, уходящими из России

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил усилить надзор за соблюдением закона компаниями, которые заявили о приостановке деятельности в РФ и уходе с российского рынка.

«По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова, в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, чьи руководители заявили о приостановке деятельности на территории РФ, прокурорами усилен надзор за соблюдением такими компаниями действующего законодательства», — говорится на сайте надзорного ведомства.

Сообщается, что прокуроры установили жесткий контроль в том числе за соблюдением условий трудовых договоров, порядком выплаты зарплаты и определением ее размера, а также исполнением обязательств перед контрагентами и государством. Каждому факту прекращения деятельности компаний будет дана правовая оценка на наличие признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом.

«Генеральным прокурором особое внимание обращено на соблюдение прав социально незащищенных групп работников — лиц с ограниченными возможностями, беременных, имеющих малолетних (несовершеннолетних) детей, граждан предпенсионного и пенсионного возраста», — подчеркивается в сообщении.

Отдельно указывается на «недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановлении деятельности на территории РФ». Такие факты «будут жестко пресекаться», отмечает ведомство.

«Внимание надзора акцентировано на недопустимость злоупотреблений, связанных с ограничением поставок продукции узкого товарного сегмента», — говорится также в пресс-релизе.

Ранее «Эксперт» писал о том, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами Кабмина. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство тщательно следит за ситуацией. По его словам, сейчас большинство иностранных компаний объявляют о временной приостановке работы с сохранением рабочих мест и заработной платы. «Мы подготовили законопроект, который направлен на предотвращение закрытия производств, — цитирует Мишустина РИА Новости. — Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях Кабмин предлагает вводить внешнюю администрацию». Как пояснил премьер, в зависимости от решения владельца внешняя администрация будет определять дальнейшую судьбу предприятия, а ключевой задачей при этом будет сохранение профиля деятельности организации и рабочих мест. Отвечая на это предложение, Путин подчеркнул, что Россия ни от кого не закрывается и готова работать со всеми иностранными партнерами.