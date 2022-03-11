Госдума одобрила законопроект об электронных выборах в России

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект о дистанционном электронном голосовании, передает пресс-служба парламента. Онлайн-выборы одобрены как в целом по России, так и в регионах.

Для проведения электронного голосования планируется использовать государственную автоматизированную систему «Выборы», а также сертифицированные ГИС, в том числе региональные. Граждане России смогут проголосовать, как на сайте в Интернете, так и через мобильное приложение.

Документ вводит ограничения по участию в выборах, так ранее судимым за экстремизм и педофилию будет запрещено голосовать еще пять лет с момента погашения судимости. Люди, причастные к деятельности экстремистской или террористической организации, не смогут баллотироваться в президенты, если против этого будет вынесено судебное решение. Руководители таких организаций не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет после решения суда, рядовые члены — в течение трех лет.

Законопроектом также предлагается вести единый реестр физических лиц — иностранных агентов. Если заявления иностранных агентов содержатся в агитационных материалах в рамках выборов, они должны сопровождаться штампом с соответствующей маркировкой.