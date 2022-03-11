Госдума приняла законопроект, позволяющий регистрировать в России иностранные самолеты

Госдума приняла законопроект о поддержке транспортной отрасли в условиях введенных против России другими странами санкций.

Как сообщает ТАСС, документ принят сразу во втором и третьем чтении.

Уточняется, что законопроектом вводятся меры, которые должны позволить обеспечить бесперебойную работу транспортной отрасли. Поддержку получит гражданская авиация, морской и внутренний водный транспорт, а также железнодорожный и автомобильный транспорт.

В частности, новый закон даст возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты летной годности. Таким образом отечественные перевозчики смогут сохранить парк иностранных воздушных судов и задействовать их на внутренних линиях. Сертификацию гражданских самолетов планируется осуществлять с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым установит Минтранс.

Кроме того, правительство сможет ограничивать заход зарубежных морских судов из перечня недружественных стран в российские порты и на внутренние водные пути.

Также инициатива предполагает перенос сроков сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, что даст возможность субъектам транспортной инфраструктуры перераспределить средства, необходимые для проведения процедуры сертификации.

Ранее «Эксперт» писал, что Федеральное агентство воздушного транспорта опровергло ряд заявлений начальника Управления поддержания летной годности Валерия Кудинова, сделанных им в ходе конференции «Настоящее и будущее воздушных судов» на выставке MRO Russia&CIS. Кудинов заявил на мероприятии, что начиная с последних чисел февраля в Государственный реестр гражданских воздушных судов были внесены 180 самолетов авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Ютейр», «Ижавиа» и других, а также, что российские перевозчики готовы вернуть часть самолетов лизингодателям в силу санкций. Кроме того, начальник управления Росавиации сказал, что авиакомпании обращались в Китай с запросом на получение запчастей, однако «китайцы отказали». «Заявления начальника Управления поддержания летной годности воздушных судов Валерия Кудинова в отношении количества и типов воздушных судов, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, не соответствуют действительности. Также не соответствуют действительности и другие заявления В. Кудинова, касающиеся взаимоотношений хозяйствующих субъектов — авиакомпаний РФ и лизингодателей самолетов», — прокомментировали выступление чиновника в Росавиации.