Китай надеется на скорое разрешение ситуации на Украине

Китай надеется, что ситуация в Украине скоро разрешится, сообщает агентство РИА Новости, При этом Пекин намерен развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами. Ою этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на ежегодной пресс-конференции в пятницу, 11 марта.

"Нынешняя ситуация в Украине привлекает внимание всего мирового сообщества, Китай также глубоко обеспокоен происходящим. Мы надеемся, что ситуация в Украине будет урегулирована и мир восстановится как можно скорее", - сказал Ли Кэцян.

Отвечая на вопрос, не беспокоит ли Китай то, что ситуация на Украине и тесные отношения с Россией повлияют на отношения между Китаем и Евросоюзом, в том числе торгово-экономические, а также на экономическое развитие Китая, Ли Кэцян отметил, что Китай, основываясь на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды, "будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами и обеспечит большую стабильность в мире".

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины ранним утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал его целью "защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".