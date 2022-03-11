Китай сообщает о кибератаках с территории США

Целями кибератак, которые проводились с территории Соединенных Штатов через компьютеры в Китае, были объекты на территории России, Украины и Беларуси, выяснил Национальный центр кибербезопасности КНР.

В Китае прекратились происходящие ранее непрерывные кибератаки, в ходе которых неизвестные люди получали доступы к компьютерам в стране. После этого их использовали для атак на объекты в России, Украине и Беларуси. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на китайское государственное агентство «Синьхуа».

В то же время большинство атак на самом деле исходило с территории Соединенных Штатов, сообщает китайское агентство, ссылаясь на Техническую группу реагирования на чрезвычайные ситуации в Национальной компьютерной сети, которая отвечает за выявление и предотвращение киберугроз.

