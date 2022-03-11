Кредитные каникулы: кому, зачем, надолго ли

Что касается граждан, то воспользоваться таким видом помощи, как кредитные каникулы, могут россияне, которые взяли потребительский кредит или ипотеку до 1 марта этого года. Условия предоставления «каникул» практически не отличаются от тех, которые действовали во время пандемии — снижение дохода более чем на 30%, размер кредита не выше установленного кабмином лимита (по потребкредиту не более 250 тыс. руб., по автокредитам — до 600 тыс. руб. и 2 млн руб. по ипотеке), отсутствие у заемщика действующего аналогичного льготного периода. Предоставляются каникулы, как и раньше, на срок не более полугода. С просьбой об отсрочке можно будет обратиться к кредитору до 30 сентября этого года.

Пока особого ажиотажа в банках в связи с этим не наблюдается. Например, ВТБ за первый день работы возобновившейся гопрограммы принял около 300 заявок — вдвое меньше, чем в начале пандемии.

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При этом львиная доля заявок — 70% — приходится на потребительские кредиты. Еще 20% — по кредитным картам. Оставшиеся 10% составляют ипотека и автокредиты.

Банки предлагают не только реструктуризацию, объявленную законодательно, но и собственные программы. Но желающих воспользоваться ими не так уж много.

В то же время, во-первых, Россия не так давно вступила в кризисную ситуацию. Она отличается от пандемийной тем, что массовых увольнений пока нет. Во-вторых — сами условия не совсем соответствуют моменту. Ведь у человека могут остаться и работа, и зарплата на прежнем уровне. Только вот этого самого уровня из-за разгона инфляции уже будет хватать на меньшее. Но фактически — падения дохода не будет, а значит, и на господдержку рассчитывать не получится.

Тем не менее, аналитики полагают, что каникулы будут пользоваться спросом в дальнейшей перспективе. Просто не все до них еще «дошли».

«На самом деле, это очень своевременная и правильная мера со стороны государства. Сейчас получилось так, что после долгого периода низких ставок и ажиотажного спроса на кредиты люди оказались в серьезном стрессе. Цены растут, ставки по кредитам тоже, инфляция вышла на уровень дефолтного 98 года, санкции, резкое изменение экономического климата в стране, перспективы роста безработицы, падения доходов. Будет довольно высокий спрос и на кредитные каникулы, и на реструктуризацию кредитов — это очевидно», — комментирует решение руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Отсрочка — еще не поддержка

У бизнеса возможности выжидать нет. Пока каникулы дают ему хоть какую-то передышку для того, чтобы сориентироваться в происходящем. Причем не только МСП, как это было во время пандемии, но и индивидуальным предпринимателям.

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«Для малого и среднего бизнеса, особенно связанного с экспортом или импортом товаров, комплектующих, сырья, материалов, каникулы также будут важны. Сейчас бизнесу надо в срочном порядке пересматривать списки поставщиков, логистику, затраты. Дать им возможность какое-то время не платить по кредитам - значит поддержать экономику, не допустить банкротств предприятий», — говорит Артем Деев.

Однако как отмечает председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов, не надо путать пандемийный кризис и то, что происходит сейчас. По его словам, нынешняя ситуация — беспрецедентная. Она связана не с временными ковидными ограничениями, а с глобальными изменениями: рвутся налаженные десятилетиями бизнес-цепочки, с каждым днем добавляются новые запреты на ввоз зарубежной продукции, технологий, материалов и оборудования. Эффективность мер поддержки бизнеса оценить на данном этапе крайне сложно.

«МСП и поставщики маркетплейсов, которых мы кредитуем, заняты тем, что почти в ежедневном режиме пересчитывают свою unit экономику. Цена следующей закупки для них может поменяться из-за разницы курса валют, дополнительного звена в логистической цепочке, возникают также перебои с поставками комплектующих в связи с санкциями. Мало кто из предпринимателей в таких условиях планирует свою деятельность в горизонте даже 6 месяцев. Тем более нельзя забывать, что кредитные каникулы — это просто отсрочка платежа, а не списывание части долга», — подчеркивает Корнилов.

О том, что просто отсрочки не достаточно, уже говорят и в бизнес-сообществе. Так председатель совета свердловского областного отделения «Опоры России» Илья Тыщенко обратил внимание на то, что пандемийный вариант реструктуризации не актуален — ведь во время отсрочки заемщику начисляются проценты. А значит, в итоге ему придется платить больше.

«Если мы говорим о каникулах, то это должны быть каникулы, в которых замораживается ставка, в которых не начисляются проценты. И государство те издержки, которые банк несет по этим кредитам, наверное, должно взять на себя», — цитирует Тыщенко «Интерфакс».

Антикризисный продукт

Кроме того, бизнесу нужно не только разбираться со старыми долгами, но и привлекать новые средства. Однако при текущих ставках это стало просто невозможно.

«Мы не знаем, как помочь предприятию, чтобы, беря (кредит) под 23%, они "с нуля", как штангу с поля, дернули на себя новую тему. Это совершенно нереальная ставка. Поэтому, если государство сегодня не найдет механизма поддержки предприятий с точки зрения развития, тогда говорить, призывать (продолжать вести бизнес) бесполезно», — приводит Интерфакс комментарий президента Уральской ТПП Андрея Беседина.

Пока меры в этом направлении предпринимаются точечные. Так Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 млрд рублей на льготное кредитование аграриев. Предполагается, что на эти деньги можно будет просубсидировать новые краткосрочные займы для сельхозпроизводителей на 158 млрд рублей.

Отдельные регионы — Москва, Якутия и другие выделяют дополнительные средства, чтобы субсидировать кредиты для малого и среднего бизнеса.

Есть и масштабные действия — Корпорация МСП совместно с ЦБ РФ запустили несколько программ. В частности, антикризисная программа предусматривает рефинансирование и кредитование предпринимателей на оборотные и инвестиционные цели по ставке до 8,5%. Но здесь есть нюанс — воспользоваться ею могут только предприятия из списка пострадавших отраслей.

При том, что и бизнес, и экспертное сообщество ожидают, что в условиях санкций так или иначе сложности будут возникать у очень многих и нет смысла выделять кого-то особо. Поддерживать надо всех. Причем, не только давая деньги, но и позволяя сохранить заработанное.

Например, «Опора России» уже направила в Правительство свои предложения, в числе которых — отсрочка по уплате налогов на 2022 год для малого бизнеса, продление сроков микрозаймов, реструктуризация лизинговых платежей.

Эти инициативы — далеко не единственные. Предложений о том, как поддержать бизнес, да и граждан — хватает. Они касаются самых разных сфер деятельности и направлений. Но все их объединяет одна идея — точечными мерами, отсрочками и разовой помощью отдельным категориям в этот раз господдержка ограничиться не должна.