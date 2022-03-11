Кремль: условий для дефолта в России нет

У России имеется достаточный запас прочности для выплаты внешнего долга в рублях, условий для дефолта в настоящий момент не существует.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, которая указала на вероятность дефолта РФ из-за введенных против страны санкций.

«Мы с вами слышали заявления руководителей наших финансовых ведомств — Минфина и т.д. о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. Фактически как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно», — отметил представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне, 10 марта, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что дефолт России больше не считается «маловероятным событием», поскольку РФ не сможет использовать имеющиеся средства из-за международных санкций. Крупнейшие международные рейтинговые агентства снизили суверенные рейтинги России, которой предстоит погасить купоны по долларовым бондам на сумму $117 млн 16 марта, до преддефолтных уровней.