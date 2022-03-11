Лондон стал слишком рискованным местом для торговли металлами

Хаос на товарных рынках, связанный с ситуацией на Украине, раскачивает биржевую инфраструктуру и уже нанес мощный удар по репутации London Metal Exchange (LME). После отмены сделок на $3,9 млрд с нее начался исход хедж-фондов, сообщает Bloomberg. Они считают LME слишком рискованным местом для торговли.

Статья по теме: Никель: $100000 за тонну – не предел

Bloomberg цитирует менеджера фонда Commodities World Capital Люка Садриана, который торгует металлами уже 30 лет: впервые в своей карьере он говорит, что LME слишком рискованна для торговли. Люк, как и многие ветераны рынка, был шокирован решением лондонской биржи приостановить торги никелем во вторник утром и отменить все сделки, совершенные ранее в этот день. И теперь в разгар мощнейшего бычьего тренда, поднявшего цены до рекордно высоких уровней, часть хедж-фондов решила просто уйти с этой площадки.

«LME была моим хлебом насущным в течение очень долгого времени, поэтому это разбивает мне сердце, — сказал Люк Садриан, фонд которого вырос на 120% в этом году. — Учитывая текущую неопределенность, я выхожу из всех своих позиций на LME, несмотря на то, что я настроен крайне оптимистично в отношении меди».

Во вторник стремительно растущие на фоне антироссийских санкций цены вызвали вал маржин-колов у брокеров и их клиентов. Котировки более чем удвоились в период азиатских торгов, прежде чем LME приостановила торги и заявила, что сделки отменены. По расчетам Bloomberg, сумма отмененных сделок составила около $3,9 млрд.

Биржа заявила, что резкий скачок цен создал «системный риск» для рынка, генерируя маржинальные требования на гораздо большие суммы, чем когда-либо, создавая тем самым значительный риск множественных дефолтов. Главный исполнительный директор LME Мэтью Чемберлен заявил, что нескольким дилерам пришлось бы бороться за выживание, если бы биржа поступила иначе.

Но с точки зрения трейдеров, это была нечестная игра. Ведь биржа спасала тех, кто занял «медвежьи» позиции за счет «быков» на противоположной стороне сделки. Кто-то из них потерял прибыль, а для кого-то при определенной структуре позиций (например, в случае хеджирования или арбитража) это вело к убыткам. Все это выглядит для трейдеров настоящим потрясением основ.

«Рынок LME был открытым, и добросовестные пользователи заключили добросовестные контракты, они должны иметь возможность полагаться на них, — заявил Bloomberg соучредитель фонда Red Kite metals Дэвид Лили. — В этом и состоит вся цель регулируемой биржи».

«Это одна из худших вещей, которые я когда-либо видел», — написал в своем Твиттере основатель AQR Capital Management Клифф Эснесс.

Но тех, кто уцелел на противоположной стороне сделки, законность, справедливость или соответствие традициям, естественно, не беспокоят.

«Я думаю, что биржа была абсолютно права, приостановив торги. На самом деле я думаю, что они должны были сделать это раньше, — сказал Марк Хансен, гендиректор компании Concord Resources Ltd, занимающейся торговлей физическим металлом. — Каждый заинтересован в упорядоченном, функционирующем рынке и мы уже видели в результате этого движения, что потребители никеля закрывают сталелитейные заводы или ликвидируют запасы».

Как бы то ни было, биржевая инфраструктура по ходу этого кризиса буквально трещит по швам. Для той же LME это уже не первая скандальная ситуация за последнее время. Неделей ранее ее система генерировала ошибочные маржин-коллы, так что бирже пришлось переходить на их ручной пересчет.

Массовый уход трейдеров ослабит эффективность этого рынка. Но риск для участников торгов и в самом деле вырос. Мало того, что им надо суметь занять правильную позицию, надо еще и оказаться на той стороне, которую в случае чего сочтет полезной биржа. Удивительно, но всего за пару недель кризис вынудил знаменитую LME перейти на правила игры подпольной отечественной форекс-кухни.