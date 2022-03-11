Минобороны: войска ДНР освободили Волноваху

Вооруженные силы Донецкой Народной Республики освободили город Волноваху; под контроль войск ДНР взят ряд населенных пунктов.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«Группировка войск Донецкой Народной Республики освободила город Волноваху. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай. Продвижение в глубину составило до 6 км», — рассказал Конашенков на утреннем брифинге.

Подразделения Народной милиции ДНР продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе, сообщил генерал-майор. Общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 м, уточнил он. По словам Конашенкова, российские подразделения вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьское; продвижение вперед составило 17 км.

Представитель Минобороны отметил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по военным аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске и вывели их из строя. За сутки сбиты три украинских вертолета Ми-24 и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять беспилотников Bayraktar ТB-2.

Кроме того, по данным Минобороны, за сутки уничтожены 107 объектов украинских вооруженных сил, среди которых шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ и 11 точек скопления боевой техники.

Игорь Конашенков отметил, что за весь период операции из строя выведены 3 213 объектов военной инфраструктуры Украины, уничтожены 98 самолетов, 118 беспилотных летательных аппаратов, 1 041 танк и других боевых бронированных машин, 113 реактивных систем залпового огня, 389 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 843 единицы специальной военной автомобильной техники.

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, такое решение было принято после обращения руководителей ДНР и ЛНР о помощи. Глава государства подчеркнул, что Россия не намерена оккупировать чужие территории; целью операции является демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны РФ заяили, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, поэтому мирному населению ничего не угрожает.