Московский международный кинофестиваль перенесли на вторую половину 2022 года

Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который должен был состояться 21-28 апреля, перенесен на вторую половину этого года.

Как пояснила дирекция ММКФ, нынешняя ситуация не позволяет международным деятелям кинематографа принять участие в мероприятии.

«К нам обращаются кинематографисты разных стран, многолетние друзья и партнеры Московского международного кинофестиваля с просьбой перенести его сроки, запланированные в этом году на апрель. У многих из них в сегодняшней ситуации не получается ни приехать в Москву, ни прислать свои фильмы (в случаях, когда эти фильмы существуют только на пленке или на жестких дисках), а в каких-то случаях даже получить согласие продюсеров на участие фильмов в фестивале. Понимая их озабоченность, извещаем, что даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля переносятся на вторую половину 2022 года, точные сроки мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте фестиваля.

ММКФ, который должен пройти в этом году, будет 44-м. Это один из старейших в мире фестивалей. Впервые он состоялся в 1935 году, председателем жюри был Сергей Эйзенштейн. Регулярно фестиваль начали проводить с 1959 года, а «второе рождение» ММКФ произошло в 60-е годы минувшего века, в период «оттепели». Как отмечается на сайте ММКФ, тогда в кино пришло новое поколение режиссеров, духовный опыт которых был сформирован победой в Великой Отечественной войне. Открытие первого «оттепельного» фестиваля в 1959 году проходило во Дворце Спорта в Лужниках.