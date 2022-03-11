Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику

Мировые цены на нефть утром, 11 марта, не демонстрируют однозначной динамики после двух торговых сессий снижения, недельное снижение может стать самым сильным с ноября, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 по московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставками в мае снизилась на 0,05%, до 109,28 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на WTI подорожали на 0,25%, до 106,29 доллара за баррель.

Перспективы поставок оказались главным ожиданием трейдеров в течение текущей недели. После начала торгов из-за значительной неопределенности, цена на нефть марки Brent ненадолго достигла 139,13 доллара за баррель. Показатель был достигнут впервые с 16 июля 2008 года, WTI - выросла до 130 долларов, впервые с 22 сентября 2008 года.

После корректировки цены выросли в среднем до 130 долларов за баррель, но в среду цены упали более чем на 10%, продолжив снижение 10 марта. С начала недели цена на нефть может показать снижение в среднем на 7,5% и 8% соответственно, что может стать самым сильным недельным снижением с ноября 2021 года.

Цены на нефть поддерживаются опасениями по поводу поставок на фоне санкций против России. 8 марта Соединенные Штаты ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Затем Великобритания объявила, что прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России к концу года. Позже котировки упали после заявления посла ОАЭ в США Юсуфа аль-Утейба о том, что страна поддерживает расширение добычи нефти и намерена продвигать соответствующее решение в ОПЕК.

