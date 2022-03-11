Орбан: ЕС не будет вводить запрет на импорт нефти и газа из РФ

Европейский союз не будет вводить запрет на поставки нефти и газа из России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу. Об этом сообщает Bloomberg.
«Энергоснабжение Венгрии обеспечено на предстоящий период», — отметил Орбан на своей странице в соцсетях по итогам первого дня двухдневного саммита ЕС во Франции.
Ранее глава внешнеполитического ведомсттва Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС не будет вводить запрет на импорт энергоносителей из России.
Глава европейской дипломатии отметил, что ЕС продолжит поиск альтернативных поставщиков газа.
Ранее «Эксперт» писал, что США вводят запрет на импорт российских энергоносителей. При этом президент страны Джо Байден признал, что Европа не сможет принять аналогичное решение.