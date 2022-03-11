Орбан: ЕС не будет вводить запрет на импорт нефти и газа из РФ

Европейский союз не будет вводить запрет на поставки нефти и газа из России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу. Об этом сообщает Bloomberg.

«Энергоснабжение Венгрии обеспечено на предстоящий период», — отметил Орбан на своей странице в соцсетях по итогам первого дня двухдневного саммита ЕС во Франции.