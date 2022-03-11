ПИФы многое потеряли, но многое выиграют

По данным портала investfunds.ru, наибольшие потери — почти 10 млрд руб, пришлось на фонды облигаций, из которых пайщики уходят непрерывно с марта прошлого года.

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Основная причина нелюбви инвесторов к этой категории ПИФов на протяжении почти года кроется в падении курсовой стоимости облигаций. Повышение ключевой ставки Банка России приводит к падению котировок ОФЗ, вслед за которыми идут вниз и коррелирующие с ними облигации корпоративных и муниципальных эмитентов.

Таким образом, складывается парадоксальная на первый взгляд картина: активы фондов вложены в высоконадежные облигации, в том числе ОФЗ, а при этом пайщики видят на своих счетах убытки. Некоторые инвестирующие в российские облигации фонды с начала текущего года потеряли 13-15% средств пайщиков. При этом начинающие инвесторы зачастую приобретали паи облигационных ПИФов как альтернативу депозитам, и морально просто не готовы к просадкам капитала.

Представители нескольких крупных управляющих компаний сообщили «Эксперту», что многие пайщики просто обменивали паи облигационных ПИФов на паи фондов акций и смешанных инвестиций. Так, чистое сальдо притока средств в фонды акций составило 6,1 млрд руб.

Никакой угрозы стабильности рынка коллективных инвестиций, несмотря на самый большой за последние годы отток средств пайщиков, нет. На начало февраля совокупная стоимость чистых активов открытых ПИФов оценивалась в 1,5 трлн руб. Для сравнения, в начале декабря 2014 г этот показатель равнялся 511 млрд руб.

Управляющие компании получают доход не только в виде части заработанной прибыли, но и регулярную выручку от стоимости чистых активов (обычно 1-3% годовых от СЧА). Учитывая, что за прошлые годы ПИФы показывали отличные результаты, финансовая «подушка» управляющих компаний просто огромная.

С большой вероятностью, отток средств из ПИФов продолжится и в марте. Не исключено, что пальма первенства перейдет к фондам рублевых акций, паи многих из которых будут погашать клиенты, увидев огромную просадку капитала.

Против притока новых инвестиций будут играть и ставки по банковским депозитам, ушедшие в район 20% годовых.

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Валютные вложения остаются в лидерах

За прошедшие два месяца принести номинальную доходность пайщикам смогли лишь 144 фонда из 370, результаты по которым опубликовал портал investfunds.ru.

Десятку лучших фондов по доходности оккупировали ПИФы, инвестирующие в сырьевые ресурсы и американский рынок акций. Причем с 4 по 10 место заняли ПИФы, объектом вложения которых являются золото и серебро.

С очень большой вероятностью можно предполагать, что ориентированные на валютные инструменты ПИФы будут показывать опережающие результаты и в ближайшие месяцы. В связи с ростом геополитической напряженности, продолжается безудержный рост стоимости нефти и промышленных металлов. Некоторые аналитики уже не исключают, что к концу года цены на нефть приблизятся к уровню $200 за баррель. Золото ушло в район $2000 за тройскую унцию золото, подорожав с начала месяца на 5%.

Американский рынок акций никак не хочет уходить в глубокую коррекцию, несмотря на то что повышение ставок ФРС США - вопрос практически уже решенный. Аналитики не исключают, что фондовая Америка может краткосрочно обвалиться процентов на 10-15, но прогнозируют, что восстановление будет очень быстрым.

При этом котировки всех паев ПИФов были рассчитаны по состоянию 25 февраля, и в доходность «валютных» ПИФов на еще не заложена гигантская девальвация рубля, которая с 25 февраля составила около 50%.

Существенным же риском вложения в «валютные» ПИФы является то, что российские власти могут запретить вложения в иностранные активы, стремясь и дальше минимизировать отток капитала из страны.

Двуликие облигации

Очень интересной и противоречивой складывается ситуация на рынке облигаций, как рублевых, так и валютных.

25 февраля российские ОФЗ со сроком погашения до 5 лет торговались под доходность около 13% годовых. На прошлой неделе торги в фондовой секции Московской бирже не проводились, а в этот период Банк России поднял ключевую ставку до 20% годовых.

С возобновлением торгов на Московской бирже доходности ОФЗ и облигаций высоконадежных корпоративных эмитентов устремятся к этой величине, что вызовет огромную просадку их курсовой стоимости. Таким образом, убытки фондов рублевых облигаций возрастут еще.

Но при этом складывается отличная возможность для «захода в рынок», то есть покупки облигаций как на брокерские счета, так и приобретение паев облигационных ПИФов. Банки предлагают сейчас депозиты под 20% годовых, но это ставка в основном по 3-месячным вкладам. С большой вероятностью, в дальнейшем проценты будут снижаться. Покупка облигаций позволит получать такую доходность на протяжении 3-5 лет, причем этот показатель можно будет увеличить, реинвестируя полученные купоны.

В тоже время эксперты не дают однозначных рекомендаций относительно целесообразности покупок еврооблигаций — долговых обязательств Российской Федерации и компаний, аффилированных с крупнейшими отечественными эмитентами, выпущенных в валюте по западному праву.

Традиционно евробонды были лучшим объектом инвестиций в период различного рода кризисов. Цены на них в периоды потрясений падали, и в валюте можно было получать 5-10% годовых, а иногда и более. Российские компании в первую очередь старались точно и в срок исполнить обязательства по западным долгам, стремясь не потерять выход на зарубежные рынки капитала и кредитную историю.

Сейчас ситуация резко изменилась.

Как говорят трейдеры, на зарубежных площадках и в режиме переговорных сделок близкие к погашению обязательства Российской Федерации и российских компаний торговались под доходность 60-100% годовых. Это говорит о том, что инвесторы закладывают очень высокий риск дефолта по этим бумагам.

Кроме того, понижение инвестиционного рейтинга России до «мусорного» уровня и соответствующее снижение рейтингов корпоративных заемщиков, приводит к тому, что в соответствие со своими внутренним правилами многие инвесторы просто не имеют права держать в портфелях такие низкокачественные долговые бумаги.

Недавно президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке выплаты внешнего долга, как государственного, так и корпоративного. Держатели бумаг из стран, не присоединившихся к антироссийским санкциям, будет получать причитающиеся им выплаты либо в рублях, либо, при наличии специального разрешения, в валюте долга. При этом, как разъяснил Банк России, «каких-либо ограничений на использование полученных кредиторами рублей, в том числе в части проведения конверсионных операций, не устанавливается».

Таким образом, для российских инвесторов «правила игры» практически не меняются.

Средства же кредиторам из стран, поддержавших санкции, будут перечисляться в рублях на специальные счета типа «С». «Режим счета «С» будет определен решением Банка России и предполагает возможность проведения операций с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо типа «С», осуществление налоговых платежей, а также переводы между счетами «С»», - говорится в материалах Банка России. Таким образом, складывается впечатление, это эта категория инвесторов не будет иметь возможность конвертировать доходы в валюту и вывести полученные средства на родину.

Также, пока непонятно, как указ президента РФ будет интерпретирован западным инвестиционным сообществом. Не исключено, что зарубежные регуляторы, а эти бумаги выпущены по западному праву, интерпретируют выплаты в рублях и невозможность репатриации дохода на Запад, как дефолт. В таком случае держатели бумаг могут предъявить их к досрочному выкупу. И очень не многие российские компании смогут (или захотят) выполнить это требование. Однако, хотя некоторые компании-эмитенты уже заявили о риске дефолта, в настоящее время это только предположения.