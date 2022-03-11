Правительство готовит третий пакет антисанкций

Премьер-министр Михаил Мишустин 11 марта заявил о разработке третьего антисанкционного пакета. Решено, в том числе, предоставить системообразующим предприятиям льготные — под 10% — кредиты на пополнение оборотных средств.

Продолжается также обсуждение законопроекта о перехвате внешнего управления или даже национализации имущества зарубежных организаций, уходящих с рынка РФ. Генпрокуратура уже предупредила об уголовной ответственности за преднамеренное банкротство.

Антисанкции вводятся в геометрической прогрессии

Государственная Дума Российской Федерации в чрезвычайном режиме уже приняла два пакета антисанкционных законов, разработанных правительством. Первый — 4 марта. Второй — 11 марта.

Напомним, что в основном одобрили депутаты во втором пакете. От НДФЛ освободили доходы граждан от депозитов, превышающих 1 млн рублей, и проценты за использование заёмных средств от работодателей. Повышенный транспортный налог будет взиматься с автомобилей стоимостью не в 3 млн, а в 10 млн рублей.

Дополнительно будет оказана господдержка строительной отрасли (ускоряется документооборот и фиксируются арендные платежи), туризму (отмена НДС), гражданской авиации, морскому и железнодорожному транспорту. Так, самолеты, предоставленные в лизинг иностранными компаниями, перерегистрируют в РФ. Будет запрещен заход в порты судов из недружественных государств. В ответ на возможную конфискацию в странах ЕС российских вагонов будут задерживаться иностранные.

Упростят регистрацию иностранных компаний в специальных административных районах. Эта мера должна ускорить выход офшорных юрлиц из иностранных налоговых гаваней во внутренние, учрежденные на островах Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининград). Возобновляется действие механизма специальных инвестиционных контрактов. И, наконец, в свободных экономических зонах разрешат производить этан, СПГ и жидкую сталь.

Однако, как считают в Кремле и правительстве, перечисленных мер для борьбы с западными санкциями недостаточно.

На заседании «Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций» 11 марта премьер Михаил Мишустин заявил о начале работы над третьим пакетом законодательных инициатив.

И она будет проведена в кратчайшие сроки. Глава кабмина лишний раз предупредил, что «недружественные действия Соединённых Штатов Америки и их союзников привели к беспрецедентной ситуации». По его словам, «практически в утиль отправлены фундаментальные правила международной торговли».

По некоторым мерам господдержки работа, согласно оценке премьера, завершена. Например, Михаил Мишустин уже подписал правительственное постановление о кредитных каникулах в сфере СМП. Представители малого и среднего бизнеса в 2022 году смогут получить отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Главное условие — предприниматель должен работать в одной из отраслей, перечень которых представлен в постановлении.

В их число вошли сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное питание, информационные технологии (в том числе производство компьютеров и разработка ПО), оптовая и розничная торговля, сфера услуг. Также в перечне — обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий. Всего более 70 кодов ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности).

Документ, как подчёркивает премьер, разработан с учётом западных санкций и ответных предложений отечественного бизнеса.

На кредитные каникулы смогут претендовать заёмщики, которые заключили кредитный договор до 1 марта 2022 года. Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей можно до 30 сентября 2022 года. Максимальный срок кредитных каникул — 6 месяцев.

Разработаны также правила предоставления субсидий по кредитам на пополнение оборотных средств системообразующим предприятиям. Они получат займы по льготным ставкам в 10%.

Михаил Мишустин обещал также защитить тех, кто участвует в государственных закупках. По его словам, пострадавшие от санкций компании получат право не публиковать список своих контрагентов, чтобы избавить их от лишних рисков. Кроме того, заказчики смогут списывать неустойки, пени и штрафы в отношении тех поставщиков, кто не может надлежащим образом выполнить свои обязательства из-за санкций.

Внешнее управление vs национализация

Вышеперечисленные меры не вызывают особых дискуссий в правительстве и поэтому принимаются в оперативном режиме. Но есть и проекты ответных рестрикций, которые необходимо обсудить более детально, так как они могут привести и к ряду отрицательных последствий для российских инвесторов.

Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии 11 марта вновь обратил внимание подчиненных на массовый исход иностранных компаний и брэндов: «Под давлением своих правительств иностранные собственники российских предприятий принимают решения о приостановке работы в нашей стране». А это, как считает премьер, «несёт риски уже и для качества жизни граждан».

Впрочем, по мнению главы правительства, «большинство владельцев готовы сохранить рабочие места и выплачивать заработную плату сотрудникам». Хотя, конечно, такого рода информация вызывает определенную настороженность, так как речь идет об уходе, по разным подсчетам, около сотни крупных зарубежных компаний.

В ответ 4 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что обсуждается процедура ускоренного банкротства иностранных компаний, закрывающих производства в России. 7 марта представители «Единой России» предложили национализировать активы «беглецов». 9 марта на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности одобрили законопроект Минэкономразвития, который, по идее, не позволит значимым иностранным компаниям спешно покинуть Россию.

Так, предполагается оперативно вводить внешнее управление в иностранных компаниях, планирующих покинуть российский рынок. Перехват руководства разрешат только в компаниях, которые более чем на 25% принадлежат иностранным лицам из недружественных государств. Кроме того, балансовая стоимость активов по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату должна составлять более 1 млрд рублей, а среднесписочная численность работников — более 100 человек.

Перехватывать управление необходимо в тех случаях, когда прежнее руководство фактически прекратило управление организацией. Или действия менеджмента или собственников компании фактически ведут к преднамеренному банкротству «в отсутствие для этого очевидных экономических оснований».

Правительство получит право самостоятельно определять иные обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для введения внешнего управления, говорится в документе. Внешними управленцами будут ВЭБ и, если речь идет о финансовой организации, АСВ, которые за 3-6 месяцев должны будут сформировать реестр требований кредиторов, провести инвентаризацию активов, их оценку, а также «переупаковать» бизнес в новую компанию.

Законопроект подразумевает, что на базе имущества прежней организации должна быть создана новая, акции или доли в уставном капитале которой будут проданы на торгах. Это похоже на настоящую национализацию, против которой активно выступают в крупном бизнесе. Так, глава «Норникеля» Владимир Потанин категорически против «переупаковки» иностранного предприятия. Он полагает, что достаточно введения внешнего управления и то, в крайнем случае.

Об опасных последствиях «национализации», кстати, уже предупредила пресс-секретарь президента США Джен Псаки. Сотрудник одной из крупных международных консалтинговых компаний (свои данные он просил не публиковать) уточнил в комментарии «Эксперту», что речь может зайти и массовых конфискациях в недружественных государствах собственности и финансовых активов российских предприятий. Их стоимость в полной мере рассчитать сложно. Но, скорее всего, на Западе осталось отечественных активов на сумму до 1 млрд долларов. Например, 5% ПХГ, расположенных в ЕС, принадлежат «Газпрому». А они стоят несколько десятков миллионов евро.

Есть и другие подводные камни. Их, выступая в Госдуме 11 марта, перечислил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, «российские власти рассматривают возможность расширения института принудительного выкупа акций для реакции на действия недружественных стран». Но к этому вопросу необходимо подходить осторожно.

Единственное, что здесь надо быть аккуратным по причине того, что, как я уже сказал, у нас 17 млн наших граждан купили акции, и не все они купили эти акции напрямую через российских посредников, некоторые - через иностранных. Надо быть аккуратным, чтобы не навредить нашим же гражданам», — считает Алексей Моисеев.

Впрочем, пока в правительстве доводят законопроект о внешнем управлении до ума, Генпрокуратура РФ сегодня предупредила, что переходит к решительным действиям против «беглецов». По поручению главы ведомства Игоря Краснова, «в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, чьи руководители заявили о приостановке деятельности на территории РФ, прокурорами усилен надзор за соблюдением такими компаниями действующего законодательства».

При этом отдельно указано «на недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановлении деятельности на территории РФ». Прокурорами подобные факты будут пресекаться вплоть до открытия уголовных дел в случае установления «признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства».

Судя по всему, Генпрокуратура готова действовать жестко, не дожидаясь одобрения Госдумой правительственного законопроекта о внешнем управлении.