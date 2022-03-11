Производители хлеба получат господдержку

Российских производителей хлеба поддержат выплатами общей суммой 2,5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства. Компенсация будет направлена на оплату предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции.

Планируется, что размер выплат увеличится с нынешних 2000 до 2500 рублей. на тонну хлебной продукции, а также хлебобулочных изделий сроком хранения до пяти дней. Пекари, получившие компенсацию, должны будут, как и прежде, соблюдать требования по установлению цен на свою продукцию, говорится в сообщении. Премьер объявил о направлении средств 9 марта на заседании правительства.

Правительство также подтвердило намерения выделить еще 25 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов пострадавшим от санкций сельхозтоваропроизводителям, а также в связи с повышением ключевой ставки ЦБ до 20%. Было отмечено, что это поможет субсидировать новые краткосрочные кредиты на общую сумму не менее 158 миллиардов рублей. Уточняется, что указанные средства будут выделены из правительственного резервного фонда. Они будут направлены на субсидирование кредитных организаций, предоставляющих льготные кредиты сельскохозяйственным предприятиям. В прошлом году на эти цели было выделено почти 90 миллиардов рублей.

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