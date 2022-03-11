Производство бумаги в Москве выросло более чем в 1,5 раза в 2021 году – заммэра Ефимов

Объем производства бумаги и бумажных изделий в Москве в 2021 году увеличился на 57,7% по сравнению с 2020-м, а по сравнению с 2019-м — в 2,3 раза. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2021 году производители бумаги поставили товаров собственного производства на 46,3 миллиарда рублей, что на 22% больше, чем годом ранее. Это стало возможным благодаря расширению спроса на бумажную продукцию и развитию производственных линий», – сказал заместитель мэра.

По его словам, общий рост промышленного производства во многом был обусловлен именно ростом обрабатывающей промышленности. На динамику выпуска бумажных изделий повлиял рост производства целлюлозы, бумаги и картона.

«Столичные компании отрасли преимущественно специализируются на выпуске упаковочных изделий – пакетов, коробок и прочей бумажной тары. Сегодня в Москве работает 41 производитель бумаги и бумажных изделий, восемь из них являются средними и крупными. Предприятия города нанимают все больше сотрудников. По сравнению с 2020-м численность работников этих организаций за 2021 год выросла почти на треть, до 7,1 тысячи человек», – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Значительную часть спроса на упаковочную продукцию обеспечивает пищевая промышленность. За пять лет производство пищевых продуктов в столице выросло на 41%, а объем отгруженных товаров – на 66%. Интерес к бумаге и картону также увеличивается благодаря интернет-торговле и все большему потреблению экологичных и биоразлагаемых материалов.

Например, производитель картонной упаковки для молочной продукции в прошлом году увеличил выручку на 20% — до 1,2 миллиарда рублей. Предприятие производит около 300–350 миллионов упаковок в год. Компания планирует увеличивать объемы реализации товаров за счет развития сети партнеров, оптимизации использования ресурсов и энергоэффективного оборудования.