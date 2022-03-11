Путин поддержал предложение Шойгу о передаче трофейного оружия войскам Донбасса

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, поддержал предложение главы Минобороны Сергея Шойгу передать вооружение западного производства, оказавшееся в руках российских военных, подразделениям Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом сообщает ТАСС.

Шойгу выступил с инициативой передачи трофейного оружия вооруженным силам Донбасса «на фоне того, что идут абсолютно бесконтрольные поставки вооружения, разного вооружения на Украину» из других стран. «У нас есть предложение: для обеспечения более высокой боеспособности милиции ЛНР и ДНР передать им на вооружение средства противовоздушной обороны, в частности ПЗРК, и противотанковые ракетные комплексы», — пояснил министр обороны.

Владимир Путин поддержал идею Шойгу и отметил, что если потребуются соответствующие решения на президентском уровне, то он готов их принять.

«Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик», — сказал глава государства.

По словам Сергея Шойгу, в распоряжении российских военных оказалось большое количество украинского оружия. «Это танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Помимо этого, много комплексов Javelin и Stinger», — сказал министр, предложив передать перечисленную технику милиции ДНР и ЛНР, чтобы они могли «более эффективно осуществлять оборону своих территорий».

Ранее «Эксперт» писал, что Народная милиция ДНР выпустила заявление, в котором сообщает, что на сторону республики перешли девять украинских военных, которые добровольно сложили оружие. «Девять военнослужащих 36-й бригады морской пехоты добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики», — говорится в официальном сообщении Народной милиции. Всего на сторону Народной милиции ЛНР добровольно перешли 34 украинских военных. Также в заявлении милиции ДНР говорится, что за сутки были «захвачены один танк, две БМП, один бронеавтомобиль, а также шесть иностранных комплексов NLAW и Javelin».