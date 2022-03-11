Путин: есть определённые позитивные сдвиги в российско-украинских переговорах

Глава российского государства Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что определённые позитивные сдвиги наблюдаются в переговорах между Москвой и Киевом.

«Я безусловно проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении, прежде всего о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе, – цитирует российского лидера ТАСС.

По словам Путина, ему доложили переговорщики с нашей стороны, что есть определённые позитивные сдвиги.

«Я расскажу обо всем этом поподробнее», – пообещал президент России.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Путин и Лукашенко проведут переговоры в Москве. Об этом накануне рассказал журналистам руководитель пресс-службы главы РФ Дмитрий Песков.

