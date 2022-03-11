Реальный эффективный курс рубля снизился на 1,7% в феврале

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в феврале 2022 года снизился на 1,7% по сравнению с январским показателем. В годовом же выражении реальный эффективный курс рубля вырос на 4,8%. Это следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ.

По данным регулятора, реальный эффективный курс рубля к доллару в феврале снизился на 1,5% по сравнению с январем, и на 1,5% — за год. Курс рубля к евро упал на 1,7% к январю и прибавил 6,9% за год.

Средний номинальный курс доллара за февраль составил 77,34 рубля, курс евро — 87,71 рубля.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. На первом месте по этому показателю находится Китай, его доля во внешнеторговом обороте с Россией в 2022 году составила 21,13%, на втором месте — Германия (8,53%), на третьем — Белоруссия (5,8%) и Нидерланды (5,8%).

Ранее «Эсперт» писал, что в результате действия западных санкций, приток наличных долларов и евро в Россию практически прекратился. Как отмечает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий, в этих условиях регулятор уже предпринял достаточно жесткие меры по ограничению оборота наличной валюты. В последнее время российские кредитные учреждения постоянно увеличивали ввоз валютной налички. В результате в банковской системе были накоплены значительные средства, которые закрывают все обязательства банков перед своими клиентами.

