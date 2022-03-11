РФ будет ежедневно открывать гумкоридоры из городов Украины без согласования с Киевом

Гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения из Украины в Россию планируется открывать каждый день с 10:00. Это будет происходить без согласований с Киевом, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

«Мы официально заявляем, что гуманитарные коридоры в сторону Российской Федерации будут в одностороннем порядке, без всяких согласований открываться теперь ежедневно с 10 часов утра, а на других направлениях по согласованию с украинской стороной», — цитирует Мизинцева «Интерфакс». Начальник НЦУО отметил, что российские военные гарантируют обеспечение полной безопасности на подконтрольных Вооруженным силам РФ территориях. Он призвал Международный Комитет Красного Креста и ООН «плотно работать с украинскими властями для информирования населения Украины об этой российской инициативе».

Мизинцев указал на то, что Киев со своей стороны «продолжает категорически воспрещать и не согласовывает выезд гражданского населения в сторону Российской Федерации». Россия соблюдает «режим тишины» на всех согласованных гуманитарных направлениях, подчеркнул он.

Начальник НЦУО рассказал, что 10 марта были отмечены многочисленные перегруппировки отдельных подразделений батальонов территориальной обороны, велся огонь по позициям Вооруженных Сил РФ, а также формированиям ЛНР и ДНР вблизи гуманитарных коридоров.

«Таким образом, режим тишины используется националистами только для улучшения своих позиций», — отметил начальник Национального центра управления обороной.

Российская сторона в пятницу, 11 марта, вновь объявит режим тишины для эвакуации людей из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

«С 10:00 (мск) 11 марта 2022 г. Российская Федерация объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры (безопасность прохода людей, а также проезда автобусных колонн и гражданского автомобильного транспорта)», — сказал глава НЦУО, отметив что Россия идет на такие шаги «несмотря на неоднократные срывы украинской стороной гуманитарных операций по эвакуации мирного населения».

Мизинцев добавил, что более 187 тысяч человек эвакуированы в Россию из Украины. «Нам удалось с начала проведения специальной военной операции без участия Киева из опасных зон Украины эвакуировать уже более 187 тысяч человек, из них 46696 детей, в том числе за сутки — 7457 человек, из которых 1260 — дети. Через пункты пропуска проследовали свыше 22 тысяч единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки — 1043», — отметил начальник НЦУО.

По его словам, в настоящий момент более 2,6 млн человек желают эвакуироваться почти из двух тысяч населенных пунктов Украины; помимо этого, там остаются более семи тысяч иностранных граждан из 21 государства, которые также желают покинуть страну.

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