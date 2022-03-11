Росавиация объявила о снятии введенных из-за коронавируса ограничений на полеты в ряд стран

Россия на взаимной основе снимает введенные из-за COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в восемь стран.

«9 марта 2022 года в соответствии с решением правительства Российской Федерации сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран», — говорится в сообщении Росавиации.

Уточняется, что перевозчикам при выполнении как регулярных, так и нерегулярных полетов предписано соблюдать положения постановления главного санитарного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19».

По данным оперштаба по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией на 10 марта, в России за сутки было выявлено новых 51 231 случая заболевания, скончались 665 человек. Выздоровело за сутки 148 634 зараженных. За весь период пандемии в РФ зафиксировано около 17,2 млн случаев COVID-19.

Сейчас для самолетов из России закрыто воздушное пространство 36 стран. Члены Евросоюза, а также Швейцария, Молдавия, Норвегия, Северная Македония, Канада и Великобритания приняли соответствующее решение 28 февраля, вскоре к ним присоединились США. Россия ответила Западу такой же мерой. «В соответствии с нормами международного права, в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», — говорится в сообщении Росавиации. В списке ведомства оказались Австрия, Албания, Ангилья (заморская территория Британии), Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (в том числе Гренландия, Фарерские острова и территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская республика, Швеция и Эстония.