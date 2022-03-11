Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по биолабораториям на Украине



Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН 11 марта для обсуждения военной и биологической деятельности США на территории Украины, сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем аккаунте в Twitter.

«Москва запросила встречу в Совете Безопасности ООН 11 марта для обсуждения военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на Украине», - подтвердил Полянский.

Накануне официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе продолжающейся российской военной операции на Украине в стране были обнаружены факты по попытке скрыть следы военной биологической программы, которую спонсирует Министерство обороны США. Военный уточнил, что военные РФ получили от сотрудников украинских биологических лабораторий документацию о требовании экстренно уничтожить 24 февраля все факты такой деятельности. Так, в первый день военной операции, было предписано уничтожить наиболее опасных возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных заболеваний. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее сообщал, что в Украине якобы действовали 30 биологических лабораторий.

Министерство иностранных дел Украины в ответ заявило, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опровергло информацию об уничтожении особо опасных патогенов.

Госдепартамент США также отрицает, что американская сторона контролирует химические или биологические лаборатории в Украине. В то же время заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в Сенате США 8 марта подтвердила, что на территории Украине проводятся биологические исследования, связанные с Соединенными Штатами

