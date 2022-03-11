Российские сердца под контролем ИИ

Спрос на проверку работы сердца и сосудов среди россиян в начале 2022 года вырос, следует из данных аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД». Повышенный интерес к данным исследованиям в частных клиниках возник из-за проявления постковидного синдрома, с которым, по данным ВЦИОМа, сталкивают почти 80% россиян, переболевших коронавирусом.

Так, в январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек на электрокардиографию (ЭКГ) вырос на 13%, на электроэнцефалографию (ЭЭГ) - на 24%, на УЗИ сосудов - на 61%, на УЗИ сердца - на 9%. Объем продаж на эти услуги также увеличился – на четверть на ЭКГ и более чем на треть на УЗИ сосудов, говорится в данных аналитиков.

Сердечно-сосудистые заболевания являются самой частой причиной смерти в России и в мире. Только в нашей стране от внезапной остановки сердца ежегодно умирают около 250 тыс. человек. Поэтому диагностика и своевременная помощь больным с подобными проблемами особенно актуальна. Дмитрий Давыдов на основе международного опыта предлагает внедрить в работу скорой помощи искусственный интеллект. Как именно это поможет ежегодно спасать жизни тысячи россиян, а также как данную инициативу можно реализовать, он сформулировал в некоммерческом проекте «20 идей по развитию России».

Работа без перерыва

Около половины россиян страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями после перенесенного COVID-19, сообщил в феврале глава Минздрава России Михаил Мурашко. Это и нарушение ритма, всевозможные миокардиты, а также осложнения, связанные с тромбами. Примечательно, что проблемы с сердцем перестали были проблемой только пожилых людей. Каждый четвертый больной сердечной недостаточностью в России - моложе 60 лет.

При внезапной остановке сердца помочь спасти жизнь может быстрое распознавание этого недуга, оперативный вызов скорой помощи, ранее начало сердечно-легочной реанимации, а также расширенная реанимация и постреанимационная помощь. Каждая минута при сердечном приступе без реанимационных манипуляций уменьшает шанс на выжить на 10%. При том, пациенты, которым был проведен закрытый массаж сердца в первые две минуты после приступа, в 50% случаев возвращаются к жизни. Поэтому важно обучать диспетчеров скорой помощи, а также обычных граждан распознавать сердечный приступ как можно быстрее. Такие практики с применением, в том числе искусственного интеллекта, уже существуют за рубежом.

Робот в помощь

В Дании машины уже помогают распознавать внебольничную остановку сердца на основе анализа данных разговоров диспетчеров. Несколько лет назад в стране был проведен эксперимент, в ходе которого программа искусственного интеллекта анализировала звонки в службу скорой помощи. Так, были проверены 108 тысяч аудиозаписей всех звонков, поступивших в скорую Копенгагена в 2014 году. Из них 918 звонков были по случаю внезапной остановки сердца. Звонившие обращались за помощью до начала сердечно-легочной реанимации. В ходе эксперимента диспетчеры смогли оперативно и правильно распознать 665 случаев (72,4%), в то время как программа определила 772 (84,1%) и в среднем на 10 секунд быстрее. Так, людям понадобилось 54 секунды, а программе 44 секунды. На данный момент такая система искусственного интеллекта внедрена в службу экстренных вызовов Дании. Примечательно, что технологии во время звонка позволяют распознавать не только слова, но и голос, фоновые звуки, фильтруют посторонние шумы. Благодаря этому диспетчеры получают правильные сигналы о случае остановки сердца быстрее и чаще, чем без такой помощи. Таким образом, программа подсказывает и помогает оператору оперативно принимать решение. Благодаря такой системе по телефону в Копенгагене выявляют на 150 пациентов с сердечной недостаточностью больше, чем без искусственного интеллекта. Это увеличивает шансы на спасение людей.

Европейская ассоциация номеров экстренных служб уже провела пилотную проверку таких же программ на основе данных звонков из Италии и Франции. Так, на итальянском языке было обработано более 3,2 тысяч звонков, а на французском более 2 тысяч. Проверка показала, что искусственный интеллект быстрее и точнее определяет проблемы с сердцем и необходимость сердечно-легочной реанимации, чем диспетчеры. Благодаря программе количество выявленных остановок сердца оказалось на 5,5 процентных пунктов больше во Франции и на 3,9 процентных пункта в Италии. Более того, искусственный интеллект улучшает точность и скорость постановки диагноза по мере увеличения объема обработанных звонков. То есть с каждым новым звонком машина все быстрее определяет сердечный приступ. Аналогичная система сейчас разрабатывается в Австралии и ее первичные результаты также показывают успех.

Без права на остановку

Дмитрий Давыдов предлагает разработать и внедрить искусственный интеллект, который будет помогать распознавать сердечные приступы и внезапные остановки сердца по звонку в диспетчерские службы России. По мнению автора идеи, это позволит увеличить число вовремя проведенных реанимаций до приезда скорой, и как следствие повысит шансы россиян выжить после подобных случаев.

Положительные прецеденты по работе искусственного интеллекта в работе скорой помощи в России уже есть. Например, в Москве используется программа, которая на основании обработки входящих данных определяет, является ли вызов экстренным или неотложным. Неотложным считается вызов скорой, когда обостряются хронические заболевания, пациент получил травму, но прямой угрозы его жизни нет. Экстренный вызов предполагает выезд медиков на угрожающий жизни случай.

Финансировать новый проект можно в рамках уже существующего федерального проекта «Искусственный Интеллект», считает автор идеи. С учетом, что опыт внедрения подобных программ у России уже есть, новая система распознавания сердечных приступов и остановок сердца может стать реальностью уже в ближайшие годы, уверен Давыдов. Это может спасти жизни тысяч россиян, подчеркивает он.

Однако без поддержки государства реализовать такую инициативу будет невозможно. Поэтому Давыдов надеется на поддержку со стороны властей.

Проект «20 идей по развитию России» был сформулирован Дмитрием Давыдовым в 2016 году. В пандемию автор дополнил инициативы новыми идеями. Все они написаны из гуманистических соображений и направлены на улучшение жизни россиян, подчеркивает автор.