Российские сервисы делят наследство Booking.com

Накануне мартовских праздников пользователи из России отметили, что больше не имеют возможности бронировать отели через сервис Booking.com. Ранее о приостановке своей деятельности на территории РФ заявил сервис аренды жилья Airbnb.

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Комментируя ситуацию, представитель Booking.com заявил СМИ, что компания, будучи голландской фирмой, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране.

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Стоит отметить, что данная система интернет-бронирования отелей, занимала доминирующую позицию на российском рынке. Через сервис бронировали места проживания на отдыхе и в командировках от 30 до 60% пользователей (в зависимости от региона). Штаб-квартира компании находится в Амстердаме, но контролируется она американской The Priceline Group.

Вопросы к работе Booking.com возникали задолго до начала спецоперации на Украине и введения ответных санкций Запада. Пристальное внимание к серверу началось с 2020 года, когда «Опора России» пожаловалась в ФАС из-за невыгодных условий договора с гостиницами. Уже в июне общественная организация предложила законодательно запретить всем сервисам онлайн-бронирования требовать от отелей гарантию лучшей цены.

В феврале 2021 года Booking.com пытался оспорить решение о доминировании и навязывании цен отелям. Но уже в августе получил от ФАС штраф на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

На сегодня от тихого и внезапного ухода сервиса пострадали не только его партнеры из России, но и клиенты, которые остались в неведении, дошла ли их оплата за бронирование до того или иного отеля.

Впрочем, эксперты туристической отрасли уверены, что отечественные сервисы быстро заменят на рынке нидерландскую компанию. Кроме того, высока вероятность роста доли прямых продаж отелями и гостиницами. Ранее некоторые из них жаловались на крайне высокую комиссию, выставляемую за свои услуги. Отчисления порой превышали 30%. Российские же платформы уверяют, что работа с их сервисом будет оцениваться не более чем в 10%.

Уже 10 марта спрос на бронирования через российские платформы по сравнению с началом месяца вырост кратно. Также сервисы из РФ отметили, что увеличилось и число обращений отельеров на подключение к их площадкам.

«Приостановка деятельности Booking.com в России увеличит число наших отельных бронирований — и в сегменте путешествий, и в сегменте бизнес-тревела. Сейчас мы видим всплеск по поискам, по продажам он также уже заметен — количество бронирований возросло более чем в два раза», —приводит РИА Новости слова руководителя отельного направления сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Дениса Дроздовского.

Рост отметил и сервис Туту.ру, который только с 2021 года начал взаимодействовать с отелями, гостиницами и другими курортными объектами. На данный момент команда платформы работает по вопросу скорейшей оптимизации сервиса для удобства клиентов.

«Трафик на раздел Туту Отелей вырос в пять раз: растет как число посещений, так и объем бронирований. В первую неделю марта мы перекрыли свои месячные февральские показатели», — рассказал «Эксперту» руководитель «Туту Отелей» Роман Медведев, добавив, что основной фокус сейчас делается на бронирования путешествий по России: 70% пользователей оформляют бронь в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде и Казани. Ориентацию клиентов на внутренний туризм нетрудно объяснить политической и экономической обстановкой.

В то время, когда отправиться на отдых из-за украинского кризиса решаются далеко не все, «Туту.ру» активно работает и над поддержкой корпоративных клиентов. Для них предоставлены функции раздела «Туту Командировки». «Если указать, что бронирование совершается для деловой поездки, клиент автоматически получит закрывающие документы в личном кабинете, подключен электронный документооборот, возможна отправка оригиналов. Для корпоративных клиентов есть выделенная линия обслуживания в режиме 24/7, а также отдельный чат. Оплатить бронирование можно с корпоративного счёта компании или же картой», — заметил Роман Медведев.

Изменение на рынке фиксируют и другие игроки. «Аналитики отметили, что в четыре с половиной раза увеличилось количество бронирований жилья во всех регионах России, кроме Крыма. После ухода Booking.com и Airbnb спрос сместился в сторону Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи», — указал «Эксперту» представитель сайта бронирований Tvil.ru.

При этом выпадения из топа республики Крым можно объяснить временными факторами — закрытием аэропорта в Симферополе и близостью района спецоперации на Украине. После ее завершения, регион, безусловно, вернется в число лидеров.

Учитывая закрытие воздушного пространства Евросоюза и Северной Америки, на российские компании ложится большая ответственность за растущий внутренний туризм. При этом более чем вероятный скачек цен на летний отдых из-за инфляции вынудит туристов массово бронировать жилье уже сегодня. И делать они это будут — очевидно — уже через российские сервисы.

Помимо упомянутых, среди претендентов на лидерство можно назвать «Броневик», «Яндекс.Путешествия», «Островок». IGlobe.ru, «101Отель» и некоторых других. Кто именно теперь займет лидирующие позиции в рейтинге бронирований — большой вопрос. За «наследство» Booking.com предстоит нешуточная схватка.