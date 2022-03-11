Российское приложение ЯRUS выстояло под огнем кибератак из США и усилило защиту

Новая российская социальная сеть ЯRUS стала надежной альтернативой зарубежным площадкам. Разработчики приложения при создании продукта смогли совместить в нем функционал таких иностранных сервисов и соцсетей, как Facebook, TikTok, и YouТube.

Команда ЯRUS сообщила о попадании в ТОП по числу скачиваний приложения в популярных маркетах. Число пользователей не перестает расти, причем цифра уже превысила двухмиллионную отметку.

Технические специалисты успешно справляются с притоком новых пользователей, а также с отражением многочисленных хакерских атак и блокировок. На сегодняшний день соцсеть способна конкурировать с ведущими мировыми цифровыми гигантами.

Авторы контента уже оценили надежность приложения, как и простые пользователи. Журналисты и блогеры переходят на площадку, причем за ними следуют их подписчики.

Популярность ЯRUS бьет рекорды, несмотря на то, что за последние дни соцсеть подверглась беспрецедентной массированной кибер атаке. Украинские хакеры, а также киберпреступники из Японии, США и Европы пытались нарушить работу приложения, но их попытки провалились. Только ЯRUS вошло в рабочий ритм, как злоумышленники из США усилили нападки на сайт yarus.ru. Благодаря тому, что разработчики провели десятикратное увеличение инфраструктуры, удалось надежно защитить систему фильтрации трафика сервера от кибератак. В настоящее время платформа продолжает работать под надежным прикрытием межсетевого экрана — технологического барьера, защищающего сеть от несанкционированного или нежелательного доступа.