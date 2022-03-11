Рубль игнорирует политический негатив

Рубль продолжает укрепляться, отвоевав к обеду пятницы у доллара около 2% стоимости. По сравнению со вчерашним днем объем заявок на продажу валюты немного увеличивается — на рынок выходит валютная выручка экспортеров. Похоже, что пик проблем с оплатой российского сырья пройден.
При этом рубль перестал реагировать на негативные новости. Так, вчера мир ждал прорыва в переговорах российских и украинских дипломатов по урегулированию военного конфликта на Украине. Но никаких конкретных договоренностей и даже подвижек к прекращению боевых действий не случилось. Цены на сырьевые активы отреагировали на это небольшим ростом, а рубль этот факт полностью проигнорировал.
Сегодня появилась информация, что президент США Джо Байден предложит отменить режим «постоянных нормальных торговых отношений» с Россией. С большой вероятностью инициатива получит поддержку со стороны Европы. Это приведет к возможности вводить новые ввозные пошлины на российские товары, что снизит их конкурентоспособность. Сложно, впрочем, сказать, пойдет ли Запад на увеличение стоимости российского сырья, разгоняя тем самым инфляцию и снижая уровень жизни собственного населения.
Так или иначе, но и этот негатив рубль сегодня игнорирует. Во многом это связно с тем, что Банк России убрал с валютного рынка спекулянтов, введя 12-процентную комиссию на покупку иностранной валюты.
Таким образом, сейчас динамика рубля будет определяться исключительно объемом притока на рынок валютной выручки и спроса на доллары и евро со стороны крупных игроков, которые создают валютные резервы. В этой связи очень важным будет то, насколько быстро российские компании смогут переориентировать свой экспорт на те страны, которые не присоединились к американским санкциям — в первую очередь, на Китай.
«В случае успеха пара доллар уйдет глубоко ниже отметки 100», — прогнозирует главный аналитик «Алора» Алексей Антонов.
А Валерий Емельянов из БКС обращает внимание на такой источник роста притока валюты в страну, как уран.
«Так называемый «желтый кек» (обогащенный уран) подорожал до $60 за фунт, обновив 11-летний максимум. Столь дорогим урановое топливо не было со дня аварии на японской атомной станции в Фукусиме в 2011 г», — отмечает он.
Надо отметить, что Росатом производит сегодня около 35% мирового объема обогащенного урана, и на долю российской компании приходится свыше 16% американского импорта. Хотя, конечно, нужно отметить, что потребление урана не так велико, как, например, никеля или стали, а топливо работает в ядерных реакторах.
На мировых финансовых рынках сегодня все, можно сказать, спокойно: фьючерсы на американские фондовые индекс и европейские биржи торгуются с небольшим ростом, нефть стоит чуть дороже $110 за баррель.