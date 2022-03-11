Рубль игнорирует политический негатив

Рубль продолжает укрепляться, отвоевав к обеду пятницы у доллара около 2% стоимости. По сравнению со вчерашним днем объем заявок на продажу валюты немного увеличивается — на рынок выходит валютная выручка экспортеров. Похоже, что пик проблем с оплатой российского сырья пройден.

При этом рубль перестал реагировать на негативные новости. Так, вчера мир ждал прорыва в переговорах российских и украинских дипломатов по урегулированию военного конфликта на Украине. Но никаких конкретных договоренностей и даже подвижек к прекращению боевых действий не случилось. Цены на сырьевые активы отреагировали на это небольшим ростом, а рубль этот факт полностью проигнорировал.