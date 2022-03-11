«Щелково Агрохим» готов вдвое увеличить производство химических средств защиты растений

Аграрии в условиях антироссийских санкций смогут восполнить недостающие объемы химических средств защиты растений (ХСЗР) у отечественных производителей. О готовности заместить импорт сверх собственных планов на текущий год заявил генеральный директор «Щелково Агрохим», одного из ведущих производителей инновационных средств защиты растений, Салис Каракотов. Возглавляемый им холдинг «гарантирует сельхозпроизводителям полное обеспечение всем необходимым ассортиментом химических средств защиты растений».

В прошлом году компания занимала примерно 17% российского рынка ХСЗР. «Из более чем 190 тыс. тонн химических средств защиты растений, потребленных российскими сельхозпроизводителями, 27 тыс. тонн – продукция нашего предприятия», - рассказал Каракотов. Ассортимент составляет более 150 наименований продукции, пользующейся спросом у аграриев. В планах на этот год произвести и реализовать внутри России 36 тыс. тонн, больше половины из которых уже отгружены в регионы.

Обеспеченность необходимым сырьем, по словам гендиректора «Щелково Агрохим», стопроцентная, несмотря на уже возникающие трудности с доставкой сырья через европейские порты. Основными поставщиками активных ингредиентов являются Китай и Индия, и проблем с закупками у этих стран не возникает. Однако, как считает Салис Каракотов, необходимо активнее задействовать альтернативные порту Роттердам пути, такие как Северный морской порт и железнодорожное сообщение Шанхай-Владивосток-Москва: «Нам важно, чтобы были задействованы оба направления, тогда и логистические проблемы отпадают, и время в пути сокращается вдвое». При этом «Щелково Агрохим» заранее озаботился закупкой сырья с учетом возможных потребностей, что позволит холдингу дополнительно произвести еще до 30% ХСЗР – «практически в два раза больше озвученных планов».

Немаловажно, что даже в случае необходимости быстрой переориентации на внутренний рынок, экспортные планы холдинг менять не собирается. Объемы вывозимой продукции тоже значительные. Так, в 2021 году компания из реализованных 34 тыс. тонн отправила 7 тыс. тонн в такие страны, как Монголия, Турция, Сербия, Марокко, Алжир, государства Средней Азии, Азербайджан и Армения. Салис Каракотов рассказал также о развитии производства на территории соседних стран. «В Казахстане предприятие уже работает, а в этом году введем в строй большой завод в Самаркандской области Узбекистана», - поведал он.

Каракотов отметил, что в последние годы производство и потребление отечественных ХСЗР растет – в среднем на 10-12% ежегодно, что напрямую связано с бурным развитием сельского хозяйства в стране. «Щелково Агрохим» тоже растет и чаще всего в полтора-два раза быстрее рынка: последние три года мы прирастали на 15-26% в год, а всего с 2015 по 2021 год – в два раза и по физическим, и по финансовым показателям», - сообщил он. Гендиректор «Щелково Агрохим» уверен, что отечественный АПК будет и дальше развиваться высокими темпами, напомнив, что «под санкциями Россия находится еще с 2014 года». А всего за последние двадцать лет «наше сельское хозяйство продемонстрировало впечатляющие темпы развития, которые привели к повышению урожайности с 13 до 28 центнеров с гектара».

Что касается перспектив импортозамещения в производстве ХСЗР, то, как отметил Салис Каракотов, «отрасль в этой программе играет значительную роль с 2014 года, когда после присоединения Крыма к России были введены жесткие экономические санкции». Помимо «Щелково Агрохим», на рынке представлена продукция еще одного крупного предприятия – «Август», которое «тоже активно и динамично развивается». Также глава холдинга считает перспективным развитие сегмента минеральных удобрений – по его словам, их потребление сельхозпредприятиями растет. Учитывая, что Россия - один из крупнейших экспортеров минеральных удобрений, «отечественные предприятия в условиях жестких санкций смогут полностью обеспечить потребности внутреннего рынка».

Салис Каракотов коснулся и вопросов социальной поддержки предприятий в условиях санкций, заверив, что «в виду динамичного развития сельского хозяйства наша отрасль сохранит и потенциал и, конечно же, качество рабочих мест и объемы производства». Он рассказал, что его группа компаний на сегодня обеспечивает рабочими местами около 2,5 тысяч человек, поэтому «социальному аспекту в деятельности всех наших предприятий мы придаем большое значение».