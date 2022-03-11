Семейная ипотека дотянулась до триллиона

Как говорится в сообщении оператора государственной программы «Семейная ипотека» компании «ДОМ.рф», общая выдача займов по ней уже превысила 1 трлн рублей. С момента запуска программой воспользовались более 300 тысяч семей. В числе регионов-лидеров по выдаче «Семейной ипотеки» — Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Тюменская область.

«Льготные программы, особенно “Семейная ипотека”, доказали свою эффективность и пользуются повышенным спросом у тех, кто хочет улучшить жилищные условия. С учетом повышения ключевой ставки правительство совместно с ДОМ.РФ прорабатывает параметры мер господдержки рынка ипотеки, который по-прежнему будет драйвером жилищного строительства. Сейчас выдача льготных кредитов идёт в обычном режиме и по текущим ставкам», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Помимо покупки квартиры в новостройке, по «Семейной ипотеке» можно рефинансировать кредит, взять деньги на строительство индивидуального жилого дома и покупку земельного участка. Максимальная сумма займа по программе составляет 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов – 6 млн руб. По условиям программы, ставка не должна превышать 6% годовых, однако многие кредитные организации предлагают более выгодные условия: средневзвешенная ставка по программе равна 4,90%.

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Девелоперы пытаются жить на накопленном жирке

Очевидно, отмечает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, что повышение ключевой ставки затормозит развитие рынка недвижимости в стране. Для большинства заемщиков ипотека со ставкой выше 20% будет фактически недоступна, и граждане просто не

будут брать долгосрочные кредиты под такой высокий процент. Основные покупатели на рынке недвижимости – ипотечники, и если они перестанут интересоваться жильем – спрос на него значительно сократится, что приведет к замедлению темпов, а возможно и к стагнации рынка.

Сейчас спрос на рынке повышен за счет тех, кто одобрял ипотеку еще до роста ключевой ставки. Одобрение, как правило, действует 3-4 месяца, в течение которых заемщик должен подобрать недвижимость. Уже к лету таких заемщиков почти не останется, полагает эксперт. Некоторые банки пытались изменить условия по уже одобренным кредитам, но в массы это не пошло.

«В такой ситуации особенно важно существование каких-то льготных программ ипотечного кредитования, которые смогут хотя бы частично компенсировать отток заемщиков для банков, – говорит Гусятников. – Я думаю, что льготные программы продолжат свое существование. Возможно некоторое повышение ставок, но не критичное – в пределах 1-3%. Скорее всего, к лету правительство разработает ряд мер по поддержке рынка ипотечного кредитования, чтобы не допустить стагнации на рынке. Но пока ситуация слишком неопределенная, и прогнозировать что-то конкретное невозможно.»

К тому же, добавляет он, в России продолжают действовать дисконтные предложения от застройщиков, которые предлагают покупателям сниженный процент по ипотеке и т.д. за счет собственных средств. Вполне возможно, что будут появляться и новые предложения от крупных девелоперов.

Обычная ипотека – только для необычных людей

В условиях возросшей ключевой ставки ЦБ РФ до 20% и дальнейшей тенденции к ее увеличению в связи с ростом инфляции и общей турбулентностью в экономике, обычная ипотека со ставками от 21-22% практически полностью перестала быть доступной для большинства граждан, отмечает эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

И на сегодняшний день субсидированные государством ипотечные программы, к которым относится «Семейная ипотека», все еще продолжают действовать на ранее заявленных условиях и являются одним из немногих доступных механизмов для приобретения жилья. С использованием такого кредита можно приобрести жилую квартиру в новостройке, оплатить

строительство индивидуального жилого дома, купить земельный участок, а также рефинансировать другой, уже имеющийся кредит.

С учетом текущей высокой стоимости недвижимости, для приобретения более просторного жилья, в котором нуждается семья с детьми, потребуется, скорее всего, большой размер первоначального взноса. И это в в Москве, где почти готовая однокомнатная квартира в панельной новостройке с минимальной отделкой, на окраине, площадью около 40 кв. м стоит сегодня примерно 11,5 млн руб., а двухкомнатная 55-59 кв. м примерно 15 млн рублей, приводит статистику Людмила Анисимова.

Сейчас идет речь об увеличении круга лиц, которые смогут получить ипотеку по такой программе. Делается это для расширения аудитории потенциальных заемщиков и видится во всех отношениях верным шагом, полагает эксперт. Что же касается сделок по ипотеке в целом, то в феврале и начале марта, пока действовали условия по ранее одобренным кредитным заявкам, процессы приобретения шли активно. Новые же заявки либо временно замораживались банками, либо после повышения ставок сводились к отказам со стороны клиентов, не готовых ни материально, ни психологически к резко изменившимся условиям рынка.

Рост ипотеки в нынешней ситуации будет возможен – во всяком случае пока – только при поддержке и субсидировании со стороны государства, заключает Людмила Анисимова.