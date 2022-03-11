Сроки исполнения специнвестконтрактов продлят с 10 до 12 лет

Совет Федерации РФ одобрил закон, который разрешает продлевать с 10 до 12 лет максимальный срок исполнения действующих специнвестконтрактов (СПИК).

Кроме того, закон вновь разрешает заключать специнвестконтракты так называемого первого поколения (СПИК 1.0), которые рассматриваются как инструмент для привлечения инвестиций.

Автором инициативы выступило правительство РФ. В кабмине считают, что продление максимального срока по СПИК позитивно отразится на деятельности компаний, которые попали под ограничительные меры. Также кабмин получит право устанавливать в 2022 году дополнительные особенности изменения и расторжения СПИК./

СПИК — форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории РФ. По такому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

