Старая коронавирусная инфекция

Пандемия коронавирусной инфекции, на протяжении двух лет кошмарившая население целой планеты, похоже, скоро «всё». Как считают вирусологи, ждать осталось недолго — два, от силы три месяца. То есть к началу лета, а возможно и раньше, ВОЗ сможет официально объявить о прекращении COVID-19. Но для этого число заболеваний должно снизиться еще более.

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Меж тем, в наследство человечеству останется не только память о миллионах жертв заболевания и коллективный иммунитет от ковида. Останется с нами и сам вирус SARS-CoV-2. Но иммунитета должно хватить, чтобы человечество не понесло миллионные потери от новой волны «короны», вероятность которой, да, очень невысока, но не исключена полностью.

Ждем июня

Как рассказал нам главный научный сотрудник НИЦ им.Н.Ф.Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор-вирусолог Анатолий Альштейн, нынешняя волна пандемии, вызванная штаммом «омикрон», скорее всего станет последней. Причиной тому — особенности самого штамма и проведенная вакцинация, затронувшая половину населения планеты, а также достаточно большое количество переболевших.

«Начиная с декабря, а в России — с января, идёт вот эта последняя волна пандемии, штамм "омикрон". Он отличается высокой заразностью, поэтому начиная с декабря рост заболеваемости стал резко повышаться, и эта волна стала выше чем любая из предыдущих. После чего, что характерно для этого штамма, "омикрона", началось относительно быстрое снижение. Это снижение продолжается и продолжится. Можно ожидать, что к маю месяцу заболеваемость сильно снизится, в течении мая ещё будет тянуться, и, скорее всего, к июню останется на очень низком уровне», — сказал вирусолог.

Что касается летальности коронавируса, то, по словам профессора, сейчас она также ощутимо снизилась.

«Летальность в начале пандемии, первые полгода, была в районе 5%. Сейчас она находится в районе менее 1%. В странах, где вакцинация была успешно проведена эффективными вакцинами летальность снизилась до уровня 0,2 - 0,3 процента. У нас, в России — примерно до уровня 0,7%», — сообщил Альштейн.

От полумиллиарда до половины человечества

Продолжая тему, эксперт назвал цифры, свидетельствующие об обретении населением планеты коллективного иммунитета, что тоже стало причиной видимого затухания пандемии.

«По официальным данным, примерно половина мира привита разнообразными вакцинами. Некоторые из них более эффективны, некоторые — менее, но все же, половина землян к настоящему времени привита. У нас в России — более 50%. Как сообщается, около полумиллиарда человек по всему миру переболели. А скорее всего — с вирусом встретились существенно больше, чем даже миллиард человек. На мой взгляд, можно думать, что порядка половины населения Земли с этим вирусом в той или иной форме встретились. Иначе говоря, принимая во внимание и переболевших и вакцинированных, думаю, что мы уже составили довольно значительный уровень коллективного иммунитета. На этом фоне патогенность вируса снизилась, мы имеем существенно меньший процент смертей, и в результате, думаю, пандемия идет к концу», — выразил мнение Анатолий Альштейн.

Высказался вирусолог и о возможности новых волн коронавируса.

«Вероятность того, что на фоне сформированного иммунитета "выскочит" какой-то новый вариант коронавируса, который будет этот иммунитет рвать в клочья, очень невелика. Исключить этого на 100% нельзя, давать такие прогнозы не слишком обоснованно, но тенденция такая, что мы идем к концу этой пандемии. Но совсем этот вирус не уйдет. Он к нам прицепился, в определенном плане, и скорее всего — навсегда», — спрогнозировал наш собеседник.

Говоря о цифровых показателях, которые позволят ВОЗ сделать долгожданное заявление об окончании пандемии, Альштейн отметил, что подобные вещи не регламентированы. Но все же, какой критерий использует ВОЗ при отмене для данного заболевания статуса пандемии, сказать можно.

«Здесь нет каких-то очень строгих цифровых показателей. Но если снижение заболеваемости достигнет уровня сотни на миллион — уже можно будет пандемию отменять», — заключил ученый.

Медики подтверждают положительную динамику

Прогнозы, высказанные вирусологом, подтвердили, в частности, в столичном Департаменте здравоохранения. Бессменный лидер среди всех регионов России по количеству заболевших, Москва, постепенно избавляется от пандемийной реальности. Как нам сообщили в ДЗМ, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации к плановому режиму работы возвращается все больше городских больниц, ранее перепрофилированих для оказания помощи пациентам с COVID-19, а также ряд КТ-центров и столичных поликлиник.

А по словам непосредственно медиков, работающих в ковидных стационарах, количество пациентов с коронавирусной инфекцией снизилось, по сравнению с пиковыми значениями недавнего времени, на порядок. В московских поликлиниках, говорят их сотрудники, постепенно ликвидируются «красные зоны», а количество пациентов с COVID-19 упало на 80-90%.

«Мы наблюдаем картину крайне заметного снижения количества обращений по поводу заболевания коронавирусом. Например, во время февральского всплеска количество пациентов с COVID-19 достигало в день 180-200 человек, а сейчас — не более 15-20. Из четырех "красных зон" осталась одна», — сообщили нам сотрудники одной из поликлиник Москвы.

Похожая картина и в Северной столице, также недавно демонстрировавшей крайне высокие показатели заболеваемости коронавирусом. Как сообщили «Эксперту» питерские медики, в городе на Неве неуклонно растет количество койко-мест для плановых пациентов.

«У нас такое ощущение, что все на самом деле заканчивается. Видимо, планка заболеваний и в самом деле взята», — сказал один из врачей, борющихся с коронавирусом в Санкт-Петербурге.

То, что было названо «новой коронавирусной инфекцией» (поскольку сами по себе коронавирусные инфекции людям уже были знакомы), постепенно становится историей, «старой иефекцией», можно сказать. Будем здоровы!