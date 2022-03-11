ЦБ понизил курсы доллара и евро

Банк России установил на 12-14 марта официальный курс доллара на уровне 116,7517 рубля, курс евро — на уровне 128,9523 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 11 марта, курс доллара понижен на 3,6 рубля (с 120,3785), евро — на 4 рубля (с 132,9581).

Регулятор также повысил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 7 731,42 руб./грамм; на серебро ― до 101,3 руб./грамм; на платину ― до 4 164,4 руб./грамм; на палладий ― до 11 366,94руб./грамм.

Ранее «Эсперт» писал, что по итогам торгов 10 марта российская валюта подорожала к доллару на 2,85%, до 117,9 руб. Рост оборотов торгов говорит о том, что объем продажи валюты увеличивается. Нет никаких сомнений в том, что Банк России будет принимать дальнейшие меры для укрепления курса рубля, поскольку девальвация сейчас является главной причиной ускорения инфляции. За неделю с 26 февраля по 4 марта рост цен составил 2,2%, а с начала года достиг 10,4% в годовом исчислении.

